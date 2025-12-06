Cloudflare, ieri nuovo down

CloudFlare down. Problemi ieri, 5 dicembre 2025, online per siti e applicazioni tra social e intelligenza artificiale.
Lo stop al servizio che gestisce il traffico per un’enorme quantità di siti ha inevitabili ricadute sulla navigazione e sulle attività degli utenti in diversi paesi.
A partire dalle ore 9:50 di ieri siti come MediaWorld, OpenAI, ChatGPT, Perplexity, Linkedin sono rimasti irraggiungibili. Il messaggio è comune a tutti i siti: “500 Internal Server Error, Cloudflare”.
Cloudfare aveva programmato interventi di manutenzione per la giornata di oggi e ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi riscontrati da diversi clienti: “Il traffico potrebbe essere reindirizzato da questa posizione, pertanto è possibile un leggero aumento della latenza durante questa finestra di manutenzione per gli utenti finali nella regione interessata”.
I problemi di Cloudflare hanno avuto già in passato ricadute sul regolare funzionamento del web: situazioni simili si erano già verificate lo scorso 18 novembre dove si era fermato in particolare X, ex Twitter.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.