Conoscere l’intelligenza artificiale con Poste Italiane

Un percorso di Educazione Digitale propone nuovi contenuti multimediali per illustrare in modo semplice l’intelligenza artificiale, una tecnologia in costante evoluzione che si sviluppa a velocità esponenziale e che sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro.

Sono stati realizzati podcast e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni che partono dalle basi dell’Intelligenza Artificiale, raccontando cosa sia un algoritmo e come si struttura un prompt. Attraverso le infografiche si può inoltre approfondire come nel tempo si sia evoluta la definizione stessa di AI e i diversi livelli che la compongono.

Podcast : https://www.posteitaliane.it/it/ai-lis.html

Infografiche : https://www.posteitaliane.it/it/livelli-di-ai-infografica.html

Il machine learning, ad esempio, è alla base di molte applicazioni quotidiane come i suggerimenti personalizzati di piattaforme streaming o eCommerce: grazie alla loro capacità di apprendere dai dati riescono a migliorarsi costantemente, offrendo consigli sempre più precisi e in linea con le preferenze degli utenti. Si parla invece di deep learning quando usiamo la fotocamera dello smartphone per identificare degli oggetti o tradurre delle scritte, mentre entra in gioco l’AI generativa quando attiviamo i sistemi GPT per generare testi o immagini.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University di Poste Italiane propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web, con una sezione dedicata in Lingua Italiana dei Segni.

Contenuti multimediali : https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Periodicamente vengono realizzati anche webinar di approfondimento, le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.