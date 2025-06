Cybersecurity, si consolida collaborazione tra Poste e Polizia

- pubblicità -

Il Ministero dell’Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza e Poste Italiane rafforzano la sinergia istituzionale a tutela della sicurezza informatica dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali.

È stata infatti rinnovata, alla presenza del Ministro Matteo Piantedosi, la convenzione quadro che consolida la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, attraverso l’azione della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica.

L’accordo, firmato dal Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, insieme al Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, consolida una cooperazione storica in un contesto caratterizzato da minacce informatiche sempre più sofisticate.

Il rinnovo introduce nuove forme di collaborazione operativa, favorendo il continuo scambio di informazioni e la realizzazione di attività congiunte per prevenire e contrastare i cyber attacchi. Sono inoltre previsti programmi di formazione specifici per accrescere le competenze nel campo della sicurezza digitale.

Un ambito di particolare rilievo della collaborazione è dedicato alla protezione delle infrastrutture digitali che sostengono il Progetto Polis di Poste Italiane: l’iniziativa che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti e che punta a trasformare gli uffici postali in sportelli digitali per la Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso ai servizi da parte dei cittadini.