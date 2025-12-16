FiberCop per lo sviluppo dei territori, la tappa di Napoli

- pubblicità -

Si è tenuto a Napoli presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la seconda tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale.

Il roadshow è un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

Dopo la tappa di oggi, aperta dai saluti istituzionali di Pasquale Granata, Direttore Generale del Comune di Napoli e conclusa da Maria Grazia Falciatore Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, gli appuntamenti proseguiranno nelle città di Torino, Bologna e Livorno.

“Condividiamo pienamente questa sfida – dichiara Francesco Morra Presidente di ANCI Campania – la digitalizzazione non è un fine in sé, ma uno strumento per migliorare in modo concreto i servizi ai cittadini e sostenere lo sviluppo dei territori. Infrastrutture digitali moderne e sostenibili rappresentano il presupposto essenziale per una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e realmente vicina alle comunità”.

“Sviluppare la rete in fibra ottica significa investire nel futuro dei nostri territori: FiberCop trasforma la connettività in opportunità concrete per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, con infrastrutture sostenibili e a basso impatto ambientale grazie a tecniche innovative come la microtrincea – dichiara Angela Gargani Public Affairs Director di FiberCop–. Il roadshow in collaborazione con ANCI, è un’importante occasione per confrontarci direttamente con i Comuni, condividere competenze e costruire insieme reti resilienti, fondamentali per città smart, servizi digitali avanzati e comunità più connesse”.