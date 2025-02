Gli studenti dell’Università Federico II diventano Campioni Nazionali di Esports

- pubblicità -

Una squadra di studenti dell’Università Federico II di Napoli ha scritto una pagina di storia nell’ecosistema degli esports. I giocatori di ‘IMPACT Unina’ sono stati incoronati Campioni Nazionali di League of Legends nella Grand Final di UNIVERSITY Esports, superando con un netto 2-0 i rivali del Politecnico di Milano.

Il primo Split di UNIVERSITY Esports ha visto la partecipazione di 23 squadre e oltre 100 giocatori provenienti da 13 università italiane. Oltre al trionfo della squadra napoletana, anche ‘Sapienza’ della Sapienza Università di Roma ha conquistato la vittoria in VALORANT.

Ma UNIVERSITY Esports non è stata solo competizione. Il primo Split ha offerto ai giovani studenti una vasta gamma di attività ed esperienze, avvicinandoli al mondo dei videogiochi e promuovendo lo sviluppo di esperienze inclusive, educative e ricreative all’interno dell’ambiente universitario.

Al via il secondo split

UNIVERSITY Esports torna per il suo secondo Split, aperto agli studenti universitari di tutta Italia, con tornei che spaziano tra videogiochi come League of Legends e VALORANT. I giocatori avranno così l’opportunità di mettere in mostra le proprie abilità competitive rispetto i loro coetanei, contribuendo allo stesso tempo a costruire una community, poiché i partecipanti giocano con i loro amici e instaurano nuove connessioni.

Durante lo Split 2 verranno determinate le squadre finali qualificate per rappresentare l’Italia agli UNIVERSITY Esports Masters (UE Masters). Nel 2024, oltre 200 giocatori di 17 paesi hanno partecipato alla principale competizione esports tra università europee, incoronando vincitori gli italiani in due giochi: Rocket League (Pesto University, dell’Università di Genova) e Clash Royale (Wyze, studente dell’Università di Salerno).

Le iscrizioni per lo Split 2 di UNIVERSITY Esports sono aperte. I tornei di VALORANT e League of Legends saranno suddivisi in tre fasi Qualifiche, Playoff e Grand Final. La prima qualifica si è tenuta lo scorso weekend, ma gli studenti possono registrarsi ora per le prossime partite e aspirare a avanzare nella competizione. Le squadre vincitrici verranno premiate con un montepremi condiviso di €1.000.

Più di una semplice competizione

UNIVERSITY Esports, organizzatore di tornei di Esports a livello universitario in Italia, è gestito da GGTech Entertainment e ProGaming Italia. Il progetto non si limita alla competizione online, ma ha anche un ruolo importante nello sviluppo delle community e nella creazione di opportunità di carriera e formazione. La stagione 2024/25 è supportata da Samsung Electronics Italia e Riot Games.

UNIVERSITY Tour, una serie di eventi in presenza pensati per far conoscere la community degli Esports e creare connessioni tra i giocatori, è tornato in occasione dello Split 1 di UNIVERSITY Esports. L’Università dell’Insubria, a Varese, ha ospitato queste attività dal vivo, coinvolgendo centinaia di studenti che hanno potuto scoprire i vantaggi di partecipare alla community degli Esports, sia in chiave professionale che per puro divertimento.