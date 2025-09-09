Infiniti Mondi a Expo Osaka

- pubblicità -

Nell’ambito del panel “Tecnologie digitali e creatività: nuove prospettive per cultura, artigianato, turismo e territori” la CTE Infiniti Mondi, rappresentata dal partner Meditech, illustrerà come l’innovazione – dalla realtà immersiva all’intelligenza artificiale, dalla stampa 3D alla geolocalizzazione – stia rivoluzionando le industrie culturali e turistiche, rendendo più accessibile il patrimonio e promuovendo un turismo sostenibile radicato nei territori.

Alla presenza di player Giapponesi del calibro di Yuichi Ohsita e Daisuke Iwai, professori dell’Università di Osaka, Napoli Infiniti Mondi porterà all’EXPO casi d’uso concreti in cui la tecnologia si mette al servizio del patrimonio culturale e delle eccellenze artigianali:

• Tecnologie immersive per la valorizzazione dell’artigianato (Esperienza immersiva del presepe napoletano del ‘700, fruibile con visori 3D).

• Garantire l’accessibilità all’arte e alla cultura (Esperienza della Capa di Napoli, con tecnologia 3D).

• Intelligenza artificiale per nuovi racconti su storia, cultura e identità (Esperienza immersiva delle botteghe artigiane fruibile con visori 3D).



L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione delle 13 CTE italiane, tra cui Torino, Pesaro, Matera, Prato e Cagliari.

Un’occasione unica per raccontare il potenziale creativo e tecnologico dell’Italia, nel segno dei temi dell’Expo: Connecting Lives ed Empowering Lives.

CTE Napoli sarà inoltre parte attiva nel tavolo internazionale su ‘Le Tecnologie Quantistiche nella Strategia di Cooperazione EU-Giappone”, contribuendo al confronto tra Europa e Giappone su uno dei settori chiave per il futuro dell’innovazione scientifica e industriale.

Un ulteriore passo avanti per affermare Napoli come polo di riferimento per le tecnologie emergenti e per la cooperazione internazionale.