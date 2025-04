Innovation Village, l’evento che connette idee e imprese

- pubblicità -

Due giorni per esplorare il futuro, ma anche per costruirlo. Il 29 e 30 maggio Villa Doria D’Angri, affacciata sul Golfo di Napoli, ospiterà la decima edizione di Innovation Village, la fiera-evento dedicata all’innovazione che negli anni si è affermata come uno dei principali hub nazionali per il dialogo tra ricerca, impresa e territorio.

Organizzata da Knowledge for Business, l’iniziativa si presenta come una piattaforma dinamica di confronto, con un fitto programma di conferenze, tavoli di lavoro, sessioni tematiche e un’area espositiva dove il networking non è un’opzione, ma una missione. «L’obiettivo principale è favorire la nascita o il consolidamento di partenariati tra ricerca e imprese» – spiega Annamaria Capodanno, direttrice della manifestazione.

L’edizione 2025 metterà al centro temi di grande attualità, spaziando dalla space manufacturing all’economia circolare, fino all’intelligenza artificiale e al quantum computing. Focus speciale sarà dedicato alla biorobotica e alla bionica, con una sessione promossa insieme all’INAIL e all’Università Federico II, per mostrare come nuove tecnologie possano migliorare la qualità della vita, in particolare nel campo delle protesi e della medicina riabilitativa.

Non mancheranno riflessioni sul ruolo dell’IA nei processi produttivi e sull’inclusione di genere nel mondo tech, con una sessione promossa da Donne 4.0 e Cotec. «L’intelligenza artificiale può diventare uno strumento per ridurre il gender gap e valorizzare la presenza femminile nei contesti aziendali e tecnologici» sottolinea Capodanno.

A rendere ancora più ricco il programma, la partecipazione di startup e PMI innovative anche da fuori regione, come Puglia e Calabria, e una tavola rotonda sul trasferimento tecnologico con rappresentanti istituzionali da tutta Italia.

Un evento aperto, gratuito, pensato per imprese, ricercatori, professionisti, studenti e innovatori di ogni tipo. «Innovation Village è un’occasione di lavoro, connessione e confronto: chi partecipa contribuisce alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione più solido e inclusivo».

L’agenda è in aggiornamento, ma la rotta è chiara: il futuro passa anche da Napoli.