Intelligenza artificiale, webinar di Poste Italiane

- pubblicità -

Anche in provincia di Napoli tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale.

Lunedì 29 settembre è in programma il webinar gratuito “Intelligenza Artificiale senza segreti. Un viaggio tra conoscenza, aspetti pratici e prospettive future”.

Durante la sessione, trasmessa in diretta alle 16:00, gli esperti dell’Artificial Intelligence Hub di Poste attraverso esempi pratici e quotidiani spiegheranno in che modo oggi l’Intelligenza Artificiale rappresenta una nuova tappa della nostra evoluzione tecnologica e umana.

Illustreranno come governarla e utilizzarla al meglio, per renderla un potente alleato che può semplificare le nostre attività quotidiane, alleggerendoci di compiti ripetitivi e liberando tempo da dedicare ad attività a maggior valore aggiunto sia creativo che relazionale.

Nel corso dell’incontro sarà possibile fare domande ai relatori attraverso la chat, inoltre la registrazione rimarrà visibile in streaming sempre dal sito https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nella sezione web, che include anche una sezione dedicata in Lingua Italiana dei Segni.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.