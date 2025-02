L’uomo ha un ruolo centrale anche nell’intelligenza artificiale

- pubblicità -

Presentato il confronto sul ruolo centrale dell’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale, “AI Human Driven”, all’HABITA79 MGallery Pompeii di Pompei, alla presenza di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Startup della Regione Campania, sulla transizione digitale per il sistema accademico, e Mirko Perano, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems. Poi Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Crescita Digitale della Regione Campania, e Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, e Giovanni Sapere, Innovation Manager di Brain Computing S.p.A. e ideatore dell’evento.

Organizzato da Brain Computing S.p.A., l’evento che vede la partecipazione di colossi del settore come Microsoft, Google Cloud e TIM Enterprise, insieme a esperti e istituzioni, per discutere le sfide e le opportunità dell’AI nei settori chiave della società. Professionisti dell’innovazione, rappresentanti istituzionali e aziende leader in un confronto su come l’intelligenza artificiale stia trasformando settori cruciali come educazione, lavoro, impresa, creatività, sicurezza e media.

All’evento gli interventi di figure istituzionali e leader del settore, da Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Startup della Regione Campania, sul ruolo delle istituzioni nell’innovazione, a Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno, sulla transizione digitale per il sistema accademico, e Mirko Perano, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems. Poi Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Crescita Digitale della Regione Campania, sulle opportunità per l’economia locale, e Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, sullo sviluppo di competenze tecnologiche. Presenti anche Angelo Tofalo, Ceo di AT Agency ed ex sottosegretario alla Difesa, Antonio Esposito e Carmine Lamberti, rispettivamente Cto e Ceo di Brain Computing, sulla strategia aziendale in un mondo in rapida evoluzione.

Il summit è articolato in cinque panel tematici, ognuno moderato dal giornalista esperto di innovazione Marco Maria Lorusso.

Al centro del panel “Formazione e Lavoro” con Annamaria Bevilacqua (FMTS Group) e Celeste Nicodemo (Ineeditech) l’impatto dell’IA su lavoro e formazione, mentre Giovanni Sapere, (MoreGlobe), introduce il tema “IA e realtà aumentata nel mondo editoriale, ludico e per la formazione immersiva”. Protagonisti del panel “Creatività e Intrattenimento” Jacopo Gubitosi (Giffoni Experience) e Luca Tesauro (Giffoni Innovation Hub) sull’IA nell’intrattenimento giovanile e nelle startup innovative; e Federico Cecchin, illustratore, sulle applicazioni dell’IA nell’arte. Mentre il panel “Impresa e Innovazione” con Gaetano Volpe (Latitudo40) pone l’attenzione sull’uso dell’IA per il monitoraggio ambientale, Alessandro Maresca(Microsoft) sulle soluzioni cloud IA, Arcangelo Di Balsamo (Google Cloud), Michele Barone (TIM Enterprise) sulla digital transformation e Roberta Russo (Presidente Donne 4.0) propone un focus sul valore della diversità come motore di innovazione. E ancora, nel corso di “Cybersecurity e Difesa” Angelo Tofalo (AT Agency), Carlo Parolisi e Giuseppe Strollo(Excursus Group) affrontano l’argomento “Nuove minacce digitali”. Cristiano Pardo (HID Global) illustra le innovazioni nel mondo dei trasporti. Infine, il panel “Media e Giornalismo” è a cura di Umberto Aprea (GR-News) e una riflessione finale con l’influencer Elvis Tuscia e Marco Maria Lorusso per discutere di come l’IA stia trasformando il mondo dell’informazione. Un focus speciale è dedicato a TrafficLoop, innovativo tool SEO Human Driven, con una demo live a cura di Antonio Esposito, che mostra come l’IA possa potenziare l’efficienza umana nel mondo SEO e del digital marketing.

www.ai-humandriven.com