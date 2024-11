Sigaretta elettronica e riscaldatore di tabacco: differenze e analogie

- pubblicità -

Il mercato del tabacco e, più in generale, quello dei prodotti per fumatori adulti è cambiato molto negli ultimi anni.

Le opzioni disponibili in commercio, infatti, sono aumentate, diversificando notevolmente l’offerta merceologica. Alle sigarette, ai sigari e affini si sono recentemente affiancati dispositivi di nuova generazione, che rappresentano una valida alternativa al fumo tradizionale. In particolare, si tratta della sigaretta elettronica e dei riscaldatori di tabacco: vediamo di seguito quali caratteristiche li accomunano e in cosa si distinguono tra loro.

Cos’è un riscaldatore di tabacco

È un dispositivo elettronico di dimensioni contenute, alimentato da una batteria agli ioni di litio. Presenta uno slot di forma cilindrica, al cui interno va inserito uno stick monouso compatibile; questi contiene una miscela di tabacco, talvolta aromatizzata con fragranze fruttate o fresche, che viene scaldata a temperature che oscillano tra i 250° e i 300° circa. Il calore scalda lo stick in maniera graduale, senza far bruciare il tabacco (grazie anche ad appositi software e sensori di controllo); il risultato del processo di riscaldamento è un vapore di tabacco contenente nicotina.

A livello commerciale, i dispositivi di questo tipo vengono solitamente indicati come ‘prodotti che scaldano stick (dall’inglese “heated products”, spesso abbreviato in HP), a indicare l’assenza di combustione.

La tecnologia dei prodotti scalda tabacco

I riscaldatori di tabacco utilizzano un sistema interno per produrre il calore che scalda la miscela di tabacco contenuta negli stick. Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecnologie ma, ad oggi, quelle più comuni sono due:

il riscaldamento resistivo ; il dispositivo produce il calore grazie a una resistenza, ovvero un elemento fatto di un materiale con proprietà conduttive in grado di riscaldarsi quando attraversato dalla corrente elettrica;

; il dispositivo produce il calore grazie a una resistenza, ovvero un elemento fatto di un materiale con proprietà conduttive in grado di riscaldarsi quando attraversato dalla corrente elettrica; il riscaldamento induttivo; questo sistema si basa sulla Induction Heating Technology che sfrutta il principio dell’induzione. La corrente elettrica scorre lungo una bobina metallica avvolta attorno alla camera di riscaldamento (lo slot in cui va inserito lo stick di tabacco). In tal modo, si genera un lieve campo elettromagnetico che, a sua volta, sprigiona il calore che serve a scaldare la miscela contenuta nello stick.

Questa tecnologia caratterizza molti prodotti scalda tabacco, inclusi quelli di glo™, in grado di scaldare anche stick alle erbe contenenti nicotina ma privi di tabacco.

Sigaretta elettronica: cosa c’è da sapere

Comparse per la prima volta sul mercato all’inizio degli anni Duemila, le sigarette elettroniche sono prodotti per consumatori adulti di nicotina con ben poco in comune con i prodotti tradizionali per fumatori adulti. Dal punto di vista tecnico, sono dispositivi elettronici di vaporizzazione, alimentati da una batteria interna; mediante una resistenza e un cleromizzatore, trasformano in aerosol una soluzione liquida a base di acqua, contenente aromi e altre sostanze (tra le quali glicerolo, glicerina vegetale e glicole propilenico).

Il liquido, contenuto in un’apposita cartuccia, è caratterizzato da una concentrazione variabile di nicotina, che oscilla tra un minimo pari a zero e un massimo di 20 mg/ml.

Il processo di nebulizzazione si innesca nel momento in cui l’aria viene inspirata dal boccaglio del dispositivo; ciò attiva una coppia di sensori che mette in funzione il sistema di atomizzazione. Il risultato è un vapore biancastro e opaco, spesso caratterizzato da un aroma fruttato o fresco. La cartuccia che contiene la soluzione liquida può essere ricaricabile oppure usa e getta; nel primo caso, si parla di sigaretta elettronica a ‘sistema aperto’, nel secondo di prodotto a ‘sistema chiuso’. Quest’ultimo prevede che la cartuccia, una volta esaurito il liquido, venga rimossa integralmente e sostituita con un’altra precaricata.

Questi prodotti non sono privi di rischi e contengono nicotina, una sostanza che crea dipendenza.