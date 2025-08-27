Torna Days to Connect a Nola

- pubblicità -

Torna Days to Connect, l’appuntamento dedicato alla digital economy e all’omnicanalità ideato da Visio Digital Partner (www.visiodp.com), agenzia di performance marketing specializzata in growth marketing, e-commerce e strategie digitali. L’evento è pensato per mettere in relazione diretta imprese e leader mondiali del digitale e la quarta edizione si terrà il 30 settembre e 1° ottobre 2025 al Nola Business Park (NA), confermandosi un’occasione strategica per costruire partnership e avviare progetti ad alto valore aggiunto.

L’accesso, interamente gratuito, è riservato a professionisti, aziende e decision maker interessati a costruire collaborazioni digitali di valore. In continuità con il format delle passate edizioni, l’evento alternerà momenti di formazione e ispirazione a incontri B2B su appuntamento tra professionisti, imprese, startup e grandi gruppi digitali.

Nelle due giornate si susseguiranno interventi di esperti e manager provenienti da aziende come Google, Shopify, Trustpilot, Nexi, Heylight, Tradetracker e TikTok, con approfondimenti su temi chiave quali intelligenza artificiale, omnicanalità, e-commerce e crescita digitale. Il tutto sarà accompagnato da una ricca attività di networking, volta a stimolare la condivisione di esperienze, contatti e visioni.

“Con Days to Connect abbiamo voluto creare molto più di un evento: un ecosistema in cui le imprese possano incontrarsi, condividere visioni e dare vita a collaborazioni concrete. Crediamo nel potere delle connessioni, capaci di trasformarsi in valore reale per il nostro territorio e per il futuro digitale delle aziende” – dichiara Salvatore Sinigaglia, fondatore e CEO di Visio Digital Partner e Days to Connect.

Dopo il successo del 2024, con oltre 400 aziende partecipanti e più di 300 incontri one-to-one organizzati, Visio Digital Partner conferma il suo impegno nell’innovazione, offrendo un’occasione concreta di confronto tra domanda e offerta di soluzioni digitali ad alto impatto. Negli anni, Days to Connect è diventato un contenitore di opportunità sempre più ricco e concreto: non solo speech, ma veri momenti di confronto tra imprese, partner e leader del mondo digitale. Gli incontri one-to-one, i workshop e le sessioni di networking hanno trasformato l’evento in una piattaforma per stringere relazioni strategiche, avviare progetti e far emergere idee capaci di generare impatto.

Oltre agli incontri one-to-one, il programma prevede una serie di speech sul palco con professionisti di settore e manager di aziende leader del digitale, che condivideranno best practice, strategie e casi di successo su temi come intelligenza artificiale, omnicanalità, e-commerce e digital growth. A questi momenti di confronto si affiancheranno spazi di networking informale e momenti di ristoro dedicati, studiati per favorire le interazioni tra partecipanti e creare connessioni di valore in un contesto dinamico e collaborativo.

Attraverso un dialogo diretto con i big player del settore, le aziende partecipanti hanno avuto accesso privilegiato a strumenti, visioni e soluzioni pensate per affrontare le nuove sfide dell’omnicanalità e della digital economy.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale daystoconnect.com.