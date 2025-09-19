Tutto pronto per Days To Connect a Nola

- pubblicità -

Si avvicina Days to Connect, l’appuntamento dedicato alla digital economy e all’omnicanalità ideato da Visio Digital Partner.

La quarta edizione si terrà infatti il 30 settembre e 1 ottobre 2025 al Nola Business Park (NA) e, con il patrocinio della Regione Campania, si conferma come un momento strategico di incontro tra aziende e grandi player del digitale.

L’evento è inoltre sostenuto da partner di rilievo nazionale e internazionale come Google, Shopify, TikTok, Trustpilot, Nexi, Commify, Planetel, HeyLight, Boraso digital commerce e TradeTracker.

Quest’anno Days to Connect si inserisce in una cornice più ampia che riunisce tre appuntamenti dedicati al digitale: EcommScaleUp a Napoli (29 settembre), Days to Connect al CIS di Nola (30 settembre – 1 ottobre) ed Ecommerce HUB a Salerno (2 ottobre). Una partnership pensata per valorizzare il territorio e creare le basi di un vero e proprio polo tecnologico nel Sud Italia, capace di attrarre competenze, innovazione e opportunità di business.

Il format conferma la sua formula vincente, alternando speech di esperti e manager a incontri B2B su appuntamento e momenti di networking informale. Tra gli speaker già annunciati figurano Lidia La Montagna, E-commerce Management di Antony Morato; Antonio De Angelis di Carpisa; Federica Digiorgio, Sr Trade Marketing E-commerce di HeyLight; Massimo Visioni, Senior Account Executive di Shopify; Concetta Giordano e Chiara Raucci di Hootsuite; Pierpaolo A. Morgante di Microsoft Advertising; Alessandro Gioia di Google; Alessandro Gini di LinkedIn; Matteo Branconi di TikTok; Vanni Lunardi di TradeTracker ed Eleonora Gerenzani di Nexi.

“Con Days to Connect abbiamo voluto creare molto più di un evento: un ecosistema in cui le imprese possano incontrarsi, condividere visioni e dare vita a collaborazioni concrete. Quest’anno, con la collaborazione tra i tre appuntamenti, vogliamo fare un passo in più e costruire valore duraturo per il territorio, con l’obiettivo di dare vita a un polo digitale del Sud Italia e a una vera e propria Digital South Week” – dichiara Mariarita Di Nuzzo, Event Manager e Project Manager di Visio Digital Partner e Days to Connect.

Dopo il successo del 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 400 aziende e la realizzazione di più di 300 incontri one-to-one, Days to Connect conferma il suo ruolo di piattaforma di riferimento per la crescita del business digitale in Italia.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione sul sito ufficiale www.daystoconnect.com.