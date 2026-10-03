Temporary manager, Modaffari sostiene la proposta: credito d’imposta fino al 30% per le PMI

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La Confederazione Nazionale Esercenti appoggia l’iniziativa che prevede un credito d’imposta fino al 30%. Maria Modaffari: «Uno strumento per rendere le imprese più strutturate, produttive e competitive».

Rendere le competenze manageriali più accessibili alle micro, piccole e medie imprese, sostenendo gli investimenti in organizzazione, innovazione e crescita. Su questo obiettivo la Confederazione Nazionale Esercenti esprime il proprio sostegno alla proposta di legge promossa dall’onorevole Letizia Giorgianni sul ricorso al temporary manager.

La presidente nazionale Maria Modaffari annuncia l’impegno della Confederazione nel confronto con le istituzioni, con l’intenzione di sostenere il percorso del provvedimento e sollecitarne l’approvazione.

«La proposta dell’onorevole Letizia Giorgianni coglie un’esigenza reale del nostro sistema produttivo e introduce finalmente un meccanismo capace di rendere accessibili alle imprese competenze manageriali che, soprattutto nelle realtà più piccole, spesso rappresentano un investimento difficile da sostenere», dichiara Modaffari.

Temporary manager e credito d’imposta: gli incentivi proposti

La proposta punta a incentivare il ricorso a professionalità manageriali attraverso un credito d’imposta parametrato al compenso riconosciuto al manager temporaneo. Le aliquote previste sono del 30% per le micro e piccole imprese e del 20% per le medie imprese.

Secondo quanto riportato nel comunicato della Confederazione, il beneficio sarebbe riconosciuto per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Si tratta di agevolazioni contenute nell’iniziativa legislativa, la cui disponibilità dipende dall’approvazione del provvedimento e dalla sua attuazione.

Modaffari individua nell’aliquota destinata alle imprese più piccole uno degli elementi di maggiore interesse: una riduzione del costo potrebbe favorire investimenti in competenze che queste realtà faticano ad acquisire.

«È proprio il credito d’imposta del 30% a rendere particolarmente interessante la proposta», osserva la presidente. «Non si tratta semplicemente di sostenere una consulenza, ma di permettere all’impresa di acquisire competenze, metodo, organizzazione e capacità di affrontare percorsi di crescita».

Organizzazione e innovazione: il valore delle competenze per le PMI

Nel sostegno espresso dalla Confederazione, il temporary management viene collegato alla necessità di accompagnare le aziende nei processi di riorganizzazione, digitalizzazione e sviluppo.

Secondo Modaffari, l’ingresso temporaneo di competenze manageriali può contribuire a migliorare l’organizzazione del lavoro, la produttività e la capacità di introdurre nuovi processi. La presidente richiama le esperienze di micro e PMI che hanno già utilizzato questa figura, sottolineando il valore delle conoscenze trasferite all’interno dell’impresa.

«In molti casi ciò che viene introdotto durante l’incarico rimane nel patrimonio dell’impresa: nuove procedure, maggiore capacità organizzativa, strumenti di programmazione e competenze interne», afferma.

L’obiettivo indicato è quindi un rafforzamento delle capacità aziendali che possa proseguire anche dopo la conclusione dell’incarico manageriale.

Modaffari: «Le PMI hanno bisogno di strumenti per crescere»

Per la Confederazione Nazionale Esercenti, il sostegno alle imprese passa anche dalla possibilità di investire nelle capacità di gestione. La proposta Giorgianni viene apprezzata proprio per l’attenzione rivolta a questo aspetto.

«Giorgianni ha avuto il merito di portare all’attenzione del Parlamento una misura che guarda alla crescita delle imprese attraverso le competenze», sottolinea Modaffari.

La presidente lega questo approccio alle esigenze delle aziende che intendono consolidare la propria struttura e affrontare nuovi percorsi di sviluppo.

«Le PMI non hanno bisogno soltanto di sostegni emergenziali: hanno bisogno degli strumenti per diventare più strutturate, più produttive e più competitive», aggiunge.

La Confederazione sosterrà il percorso istituzionale

Il sostegno annunciato dalla Confederazione si tradurrà, secondo quanto dichiarato da Modaffari, in un intervento nel confronto istituzionale per favorire l’approvazione della proposta.

«Come Confederazione sosterremo l’iniziativa dell’onorevole Giorgianni e interverremo con le istituzioni per sollecitare l’approvazione del provvedimento», afferma la presidente.

Nella valutazione dell’organizzazione, il temporary manager potrebbe diventare uno strumento di politica industriale a favore delle PMI, aiutandole ad accedere a professionalità utili per affrontare cambiamenti organizzativi e tecnologici.

«La proposta Giorgianni va nella direzione di una PMI più forte, più organizzata e maggiormente capace di creare valore. Come Confederazione siamo pronti a fare la nostra parte affinché questo percorso possa tradursi in una misura concreta a disposizione delle imprese italiane», conclude Modaffari.