Traspo Day: la fiera del trasporto e della logistica torna questo week-end all’A1Expò.

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) per la VI edizione di Traspo Day, la fiera del trasporto e della logistica che riunisce i principali attori del comparto per una straordinaria occasione di sintesi, vetrina, relazioni e contatti.

Traspo Day racconta da oltre un decennio l’evoluzione del trasporto nei suoi molteplici aspetti che include le novità procedurali, legislative e digitali, con una particolare attenzione ai software ed alle nuove macchine industriali e commerciali.

Un appuntamento di fondamentale importanza per tante ragioni e tra queste c’è sicuramente la connotazione geografica dell’evento che è l’unico per le caratteristiche che lo contraddistinguono che si svolge al Sud-Italia.

“Oltre a rappresentare una straordinaria offerta espositiva, Traspo Day è molto di più. – Afferma il Presidente del Polo Fieristico, Dott. Antimo Caturano – Traspo Day, infatti, rappresenta l’occasione propizia per riunire i protagonisti della catena di distribuzione per un confronto serio e discutere con gli operatori che quotidianamente devono misurarsi con le novità del settore. Novità che non sempre portano migliorie al comparto ma purtroppo, spesso e volentieri costituiscono ostacoli e perdite di tempo che faremo volentieri a meno.

Detto ciò, abbiamo preparato un cartello convegnistico che si adatta alle contemporanee esigenze sia del settore che del territorio perché parleremo di transizione ecologica e digitale; delle occasioni che si stanno sviluppando sul territorio e fare il punto della situazione; dell’annosa carenza degli autisti e delle varie problematiche e tematiche che caratterizzano in maniera incisiva il settore della movimentazione delle merci. Ma lo faremo in uno scenario completo che implica la presenza dell’autista e quella dell’imprenditore, passando per la rappresentanza politica e le associazioni di categoria. Con questa formula avremo una testimonianza di tutte le componenti che tirano i fili della filiera, con l’obiettivo di fare sintesi e capire le priorità di chi ogni mattina deve fare i conti con una realtà così dinamica per certi versi e statica per altri fronti”.

Il programma convegnistico di Traspo Day ’23 sarà inaugurato venerdì alle ore 11:00 con “La nuova era digitale della catena logistica” dove si parlerà di modernizzazione ed emancipazione imprenditoriale

Sabato, 25 marzo, dalle ore 10:00, doppio appuntamento da non perdere con “La rotta intermodale, prospettive” e “La piattaforma logistica del mediterraneo, la risposta del territorio” con un importante parterre istituzionale che mette al centro la tematica dell’intermodalità e l’importanza strutturale sul territorio.

Tanti ospiti del settore sono attesi all’A1Expò per un appuntamento dalla indiscutibile importanza sia per il comparto che per il territorio.

Cancelli aperti all’A1Expò dalle 9 alle 18 per percorre insieme le rotte dell’innovazione.