Trasporti, Anm fuori da concordato preventivo

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Si chiude definitivamente una fase storica per il trasporto pubblico di Napoli e si apre una nuova stagione di rilancio e sviluppo strutturale.

Con il provvedimento del Tribunale di Napoli dello scorso 17 giugno 2026, l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) è stata dichiarata ufficialmente fuori dal concordato preventivo, avendo onorato pienamente e con successo tutti gli impegni assunti nei confronti dei creditori, nonostante le pesanti crisi generate dagli anni della pandemia e dal rincaro dei costi energetici.

Il piano di risanamento, avviato nel dicembre 2017 con il deposito della domanda di concordato e omologato a fine 2019, si è concluso con risultati superiori alle aspettative iniziali.

L’ANM non solo ha provveduto al pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati e alla liquidazione totale dei chirografari (completata a giugno 2025), ma grazie alla solida gestione e alle efficaci clausole di upside maturate nel corso della procedura, distribuirà ai creditori ulteriori 14 milioni di euro aggiuntivi rispetto a quanto originariamente previsto dal Piano.

Gaetano Manfredi

«ANM esce dal concordato con risultati economici importanti, ma anche con un grande potenziamento del servizio – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi –. Sono aumentati in maniera significativa sia il numero dei passeggeri sia quello dei chilometri percorsi, sia dal servizio su gomma sia dalle linee della metropolitana. Oggi ANM è un piccolo gioiello di tecnologia e competenze, sul quale continueremo a investire. La nostra intenzione è confermare la scelta di farne una società in house e migliorare ulteriormente l’offerta».

Edoardo Cosenza

«Dopo quasi dieci anni – ha osservato l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza – si apre una fase importantissima. Abbiamo una società libera dai debiti e in attivo. È un segnale di grandissima efficienza, anche perché si tratta di una società che applica il prezzo del biglietto pubblico più basso d’Italia. Lo sforzo successivo è quello di renderla una società totalmente in house. Occorre raggiungere livelli di efficienza molto elevati. I dati del Consorzio Unico Campania sul livello di soddisfazione dell’utenza sono incoraggianti».

Francesco Favo

Sugli obiettivi futuri, il direttore generale di ANM Francesco Favo ha affermato: «Per quanto riguarda la customer satisfaction, che comprende aspetti come la puntualità, la pulizia e la digitalizzazione, siamo in crescita, ma c’è ancora molto da fare. Ai cittadini vogliamo offrire servizi sempre migliori, ma abbiamo bisogno anche della loro collaborazione, perché un’auto in sosta vietata rallenta la marcia degli autobus e oggi la velocità media dei nostri mezzi è ancora bassa».

Alla conferenza di stamattina presso la sede di ANM erano presenti, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e i consiglieri Gennaro Acampora, Aniello Esposito, Fulvio Fucito, Anna Maria Maisto, Roberto Minopoli, Maria Grazia Vitelli.

STRAORDINARIO RILANCIO ECONOMICO E STRUTTURALE

I dati finanziari certificano una crescita robusta e una stabilità operativa consolidata. Nel triennio 2023-2025, il Valore della Produzione ha registrato un incremento complessivo del +20,7%, passando da 209,1 milioni di euro nel 2023 a ben 252,4 milioni di euro nel 2025, con un tasso di crescita composto annuo (CA GR) del +9,9%.

A trainare questa espansione concorrono dinamiche fortemente positive in tutti i settori di business:

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): una crescita media annua costante del +4,5%, sostenuta da una base operativa solida e resiliente.

TRAFFICO E SOSTA: un eccezionale incremento medio annuo del +12,4%, generato dall’impennata dei flussi turistici in città e dalla massiccia introduzione di soluzioni digitali. Ad oggi, la sosta a raso (oltre 25.000 stalli blu) e la sosta in struttura (19 parcheggi automatizzati) generano complessivamente un fatturato annuo superiore ai 23 milioni di euro.

UN SERVIZIO IN FORTE CRESCITA: più chilometri e più passeggeri

Parallelamente al risanamento dei conti, l’azienda ha messo in campo uno straordinario potenziamento dei servizi offerti alla cittadinanza. Negli ultimi sei anni (2020-2026), la produzione complessiva in termini di veicolo-chilometri (vett-km) è aumentata del +65%, evidenziando un tasso di crescita composto (CAGR) del +10,5% annuo. Il totale dei km percorsi su tutta la rete è passato dai 12,7 milioni del 2020 ai 18,75 milioni stimati a fine 2025.

A questo quadro si aggiunge l’importante entrata in funzione, nel corso del 2024, di infrastrutture strategiche quali la nuova Linea 6 della metropolitana (che nel primo semestre 2026 ha già quasi raddoppiato i passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo quota 1,05 milioni) e l’ascensore di Monte Echia, che ha aperto alla città e ai turisti un belvedere di straordinaria attrazione, connettendo rapidamente i quartieri di Chiaia e Santa Lucia.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E L’INNOVAZIONE DIGITALE

Con la chiusura del concordato e la formalizzazione dell’affidamento “In House”, ANM è proiettata verso un futuro a zero emissioni. L’azienda opera come Soggetto Attuatore dei fondi PNRR per un piano complessivo di 180 milioni di euro di investimenti destinati alla transizione green:

FLOTTA 100% ELETTRICA: entro il 2026 verranno immessi in servizio 302 autobus elettrici di ultima generazione suddivisi in 6 lotti tipologici, garantendo un abbattimento del 100% delle emissioni di CO2 dirette della nuova flotta e una riduzione del 30% dei costi energetici rispetto ai carburanti tradizionali.

INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI: ristrutturazione completa dei depositi aziendali e implementazione di stazioni di ricarica intelligenti, loT e sistemi di manutenzione predittiva basati su intelligenza artificiale per prevenire i guasti e ottimizzare l’efficienza dei consumi (-15/20%).

Sul fronte dei SERVIZI ALL’UTENTE, la rivoluzione digitale prosegue con la progressiva estensione del sistema di pagamento Tap&Go su tutte le linee e lo sviluppo di un’applicazione mobile integrata per l’acquisto di titoli di viaggio e informazioni in tempo reale, abilitando logiche avanzate di Mobility as a Service (MaaS).