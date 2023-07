Tre consigli per incrementare la produttività in azienda

Uno degli aspetti più importanti per il successo aziendale è il mantenimento di buoni livelli di produttività, che permettono di utilizzare risorse, tempo e investimenti nel modo migliore. Ciò aiuta a restare competitivi, a puntare sull’innovazione, realizzando prodotti o servizi di ottima qualità, e di conseguenza ad aumentare le entrate. Mettere i dipendenti nelle condizioni di lavorare nel modo più efficiente è utile anche per aumentare la loro soddisfazione, creando un circolo virtuoso per cui saranno poi più motivati a impegnarsi nelle proprie mansioni. La produttività, dunque, dovrebbe nascere da un ambiente di lavoro che aiuta a concentrarsi in modo sereno, creando al tempo stesso un clima di fiducia positivo tra il personale.

Organizzare il lavoro in modo efficiente

Ogni azienda, piccola o grande che sia, dovrebbe avere un piano a lungo termine suddiviso in obiettivi intermedi e in passaggi da seguire per raggiungere questi obiettivi. Per le imprese di dimensioni maggiori, inoltre, è necessario assicurarsi che i vari dipartimenti operino in modo coordinato e che comunichino efficacemente tra loro. Ciò permette di evitare ritardi, di affrontare eventuali contrattempi in modo puntuale e di dare la priorità alle attività più importanti, senza farsi mai cogliere alla sprovvista da una scadenza. Le aziende che operano nel settore tech sapranno certamente cos’è la metodologia agile, insegnata già in fase di formazione da web developer durante il bootcamp intensivo di Aulab, che permette un approccio flessibile, con tempi di lavoro ottimizzati per lanciare un prodotto in modo più rapido. Parte di questo approccio può essere utile anche alle imprese non connesse al settore ICT: dare attenzione alla comunicazione tra i team, collaborare con i clienti implementando il feedback ricevuto e mantenersi flessibili sono linee guida valide in ogni ambito.

Ridurre le attività che fanno perdere tempo

Sebbene la maggior parte delle aziende desideri aumentare la produttività, sono numerose le imprese che ancora dedicano fin troppo tempo ad attività tutt’altro che fondamentali. Un esempio eclatante sono le riunioni, descritte da molti come una seccatura che interrompe attività più importanti e distrae dalle priorità, e tuttavia in molti casi ancora imposte a una frequenza notevole. Di recente, si parla più spesso di questo problema e si sta imponendo il modello “zero meeting”. Un altro tipo di attività da limitare sono gli scambi infiniti di e-mail, in particolare quelli in cui il messaggio è inoltrato a interi team quando le informazioni sono in realtà utili soltanto a un paio di persone. È spesso meglio prediligere strumenti di comunicazione immediata, come un’applicazione di messaggistica istantanea, una videochiamata oppure una telefonata, per fornire e ottenere informazioni nel modo più immediato.

Aumentare la motivazione dei dipendenti

Come già accennato, impegnarsi ad aumentare la soddisfazione dei dipendenti è un ottimo modo per motivarli a lavorare in modo più produttivo. Creare un ambiente lavorativo piacevole, che favorisce la concentrazione e fa sentire a proprio agio, permette alla forza lavoro di dedicarsi alle proprie mansioni senza ostacoli. Fornire postazioni ergonomiche, con sedie comode, schermo del computer all’altezza giusta, magari la possibilità di utilizzare una scrivania in piedi per ridurre le ore a sedere e migliorare la salute, sono tutti modi per prendersi cura del benessere dei dipendenti. Per le aziende che ne hanno la possibilità, offrire sconti presso palestre o centri benessere convenzionati sarà certamente apprezzato. Ultimo, ma non meno importante, si può valutare se assumere uno psicologo del lavoro a cui i dipendenti si possono rivolgere per consigli sulla gestione dello stress e la risoluzione di conflitti. Dimostrare con i fatti di preoccuparsi per la salute fisica e mentale dei dipendenti è un modo efficace per ottenere la loro fiducia e aumentare la loro motivazione, incrementando così la produttività.