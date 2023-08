Troppo degrado, chiude Eccellenze Campane in via Brin

L’esperimento è durato 9 anni, e termina mestamente. Eccellenze campane, il polo enogastronomico di via Benedetto Brin, chiude i battenti.

“Eccellenze Campane continuerà le sue attività, ma altrove. Non saremo più in via Brin”, annunciano a Il Mattino dal Gruppo Adler.

Nella zona si paga un tentativo di rilancio che non c’è mai stato, il parcheggio multipiano dell’Anm, che nelle aspettative avrebbe dovuto costituire il luogo di parcheggio dell’automobile per turisti e pendolari per poi muoversi con i mezzi pubblici, è rimasto abbandonato a sè stesso, preda dell’incuria, del degrado e della prostituzione.

Il turismo qui non è mai arrivato.

Quello di Eccellenze Campane era di fatto l’unico esercizio commerciale della zona, ora anche questo alza bandiera bianca.