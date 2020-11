Trovaprezzi.it, Osservatorio Risparmio E-commerce: monitorare è la parola d’ordine.

Chi usa con frequenza i portali di comparazione sa bene che il più delle volte è possibile risparmiare in modo molto semplice. Non tutti però sanno che tenere sott’occhio gli andamenti dei prezzi e delle offerte dei singoli prodotti nel corso delle settimane o dei mesi (o persino acquistare in particolari fasce orarie del giorno) può comportare un notevole vantaggio per le proprie tasche.

In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio (che ricorre ogni anno il 31 ottobre), Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha realizzato uno studio sul monitoraggio delle variazioni di prezzo nel tempo. Lo scopo della giornata dedicata al risparmio è, infatti, quello di dare utili suggerimenti per gli acquisti di tutti i giorni con l’obiettivo di educare a pianificare le spese anche nel medio-lungo termine. Soprattutto oggi, in questa fase d’emergenza da pandemia di COVID-19 che ha impattato sensibilmente su molti aspetti della routine degli italiani, il tema della gestione dei soldi è particolarmente sentito.

Trovaprezzi.it ha preso in esame diverse categorie analizzando le differenze di prezzo da aprile a settembre di alcuni prodotti molto cercati.

Nel campo della telefonia è stato analizzato l’andamento di Apple iPhone 11, ed è emerso un sensibile calo di prezzo tra aprile e settembre 2020: -13% per il modello da 128GB (pari a circa 89 euro) e -9% per il 64GB (circa 55 euro). L’iPhone 11 da 128GB ad aprile partiva dal miglior prezzo di 689 euro ed ha mantenuto una tendenza sostanzialmente stabile fino a luglio, per poi registrare una netta diminuzione ad agosto raggiungendo il costo minimo di 599,99 euro a settembre. Il modello da 64GB, invece, ha avuto un trend più costante: da 654 euro di aprile la riduzione è stata regolare mese dopo mese.

Tra i grandi elettrodomestici, l’asciugatrice Candy CS C8LF-S a settembre ha segnato un aumento del 16% rispetto al prezzo iniziale di aprile (189,55 euro) mostrando una curva di crescita lieve ma costante. Simile è stato l’andamento di crescita del prezzo per il modello CS C10DG-S (+4% a settembre rispetto aprile). Per questo tipo di prodotti la stagionalità è rilevante: il prezzo è più basso in primavera per poi tornare a crescere nuovamente in estate, in vista della stagione fredda.

Tra i prodotti di informatica più cercati sul portale è stato analizzato il tablet Galaxy Tab S6 Lite da 64GB che a settembre ha avuto un calo del 25% rispetto al prezzo di aprile (399,90 euro): in sei mesi il margine di risparmio sarebbe stato di ben 100 euro.

Nel caso delle biciclette elettriche, l’aumento della domanda durante i mesi estivi ha invece comportato un incremento dei costi, tornati a normalizzarsi solo a settembre. Per il modello i-Bike City Easy, ad esempio, la crescita è stata del 6% (circa 34 euro), partendo dal miglior prezzo di 566 euro di aprile fino ai circa 600 euro di settembre. La i-Bike Brera tra giugno e luglio ha sfiorato i 550 euro, partendo dal prezzo minimo di 439,20 euro di aprile arrivando ai 449 euro di settembre.

È evidente che monitorare costantemente i prezzi sul web può essere molto vantaggioso, specie per acquisti che si possono programmare nel tempo. Per venire incontro a questa particolare esigenza, Trovaprezzi.it ha pensato a una specifica funzionalità che consente di ricevere una notifica tramite email al raggiungimento del prezzo desiderato per i prodotti che si stanno monitorando.

*prezzi rilevati su Trovaprezzi.it da aprile a settembre 2020