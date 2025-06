Turismo, convenzione UniCredit-Federlberghi presentata a Ischia

- pubblicità -

È stata presentata oggi a Ischia la convenzione sottoscritta nelle scorse settimane tra UniCredit e Federalberghi.

Federalberghi è la principale organizzazione di rappresentanza degli oltre 32.000 alberghi italiani e dispone di 127 associazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

In dettaglio il sostegno di UniCredit risponde alle specifiche esigenze delle imprese alberghiere con un particolare focus su:

• finanziamenti per innovazione tecnologica, riqualificazione alberghiera e supporto al circolante anche tramite forme di ammortamento flessibili, che tengono conto della stagionalità degli incassi;

• condizioni ad hoc per i pagamenti con carte di credito e di debito;

• un’ampia offerta di soluzioni finanziarie destinate a supportare investimenti con finalità “green” per stimolare e valorizzare il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità;

• una consulenza specialistica e il supporto nell’accesso alle misure agevolative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Il turismo è un settore strategico per l’economia della Campania – commenta Pasquale Frattulillo , Area Manager Retail Napoli di UniCredit – e da sempre siamo impegnati a sostenere le imprese che operano nel comparto, attraverso un supporto dedicato in termini di prodotti e servizi e facendo leva su una presenza capillare sul territorio. La convenzione sottoscritta con Federalberghi rafforza la collaborazione reciproca e permetterà alle imprese del settore turistico di cogliere tutte le opportunità di crescita”.

“Il supporto degli Istituti di credito è fondamentale per le nostre imprese, particolarmente per le aziende stagionali che hanno flussi di cassa discontinui. La disponibilità di UniCredit a favorire le aziende del nostro sindacato Federalberghi è la conferma di vicinanza di un partner strategico al nostro settore”, dichiara Luca D’Ambra, Presidente Federalberghi Ischia & Procida.