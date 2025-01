TutttoHotel si conferma fiera dai grandi numeri

- pubblicità -

La fiera dell’ospitalità alberghiera, extralberghiera e della new hospitality ha richiamato nei padiglioni del polo fieristico partenopeo ben 10022 visitatori confermando l’interesse del pubblico, che ha potuto valutare le proposte delle oltre 190 aziende presenti negli stand e partecipare ai 33 incontri, tra convegni/talk/seminari, che hanno visto alternarsi per un tempo complessivo di 54 ore sul palco 60 relatori giunti da tutta Italia. Presenti a Napoli anche le rappresentanze di 9 associazioni nazionali e regionali di categoria, oltre a 50 fra sponsor tecnici e 13 media partner del settore dell’ospitalità.

Caratteristica distintiva di Tuttohotel è stata anche quest’anno la presenza di allestimenti dedicati al mondo dell’hotellerie proposti dagli Architetti coinvolti per presentare le loro declinazioni degli ambienti più significativi e rappresentativi di una struttura ricettiva.

Tracciando il bilancio della quinta edizione della manifestazione, il direttore organizzativo Raffaele Biglietto evidenzia le tendenze e le richieste del mercato emerse dai lavori: “La parola d’ordine nel mondo dell’ospitalità è sempre di più quella della Qualità, dell’Eleganza, ma anche del Lusso e della Sostenibilità temi ricorrenti e molto sentiti. Le esigenze manifestate dai nostri interlocutori, ossia proprietari e gestori di attività ricettive, non sono altro che il riflesso delle richieste che arrivano dal mercato della domanda che negli ultimi anni si è evoluta, si è fatta più esigente e guarda soprattutto ad esperienze diverse da quelle dell’ospitalità standard o tradizionale. Il mercato del centro sud, cui tradizionalmente si rivolge la nostra manifestazione, cerca nei nostri espositori le risposte giuste per stare al passo dei tempi e non disperdere quel patrimonio di meraviglie naturali che fanno del nostro territorio una delle mete più desiderate dai turisti internazionali. Il successo sempre più ampio di Tuttohotel conferma che le risposte giuste, soprattutto se focalizzate sulle migliori soluzioni, ovvero con la qualità come parola d’ordine ci sono ed è possibile trovarle proprio a Napoli”.

Un lavoro che richiede sinergie e momenti di incontro che coinvolgono Tuttohotel non solo in ambito fiera ma in ogni fase evolutiva, come nel caso del panel promosso da AIGO Confesercenti Napoli, dove è emersa la visione privilegiata di un settore in continua crescita e che andrà regolamentato, specie in occasione dei festeggiamenti dei 2500 anni della città di Napoli. Come spiegato dal consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais nel corso dell’evento, che nell’occasione ha annunciato: “Regolamentazione che a Napoli stiamo coniugando con il potenziamento dei servizi nonché alla programmazione culturale e turistica. Ritengo tuttavia indispensabile, -aggiunge Paipais- avanzare una richiesta di seduta di commissione turismo con l’assessore, i dirigenti, i consiglieri comunali e tutti i protagonisti del settore afferente ai servizi del turismo ed alla promozione del territorio per un doveroso confronto sui prossimi appuntamenti attrattori di turismo”.