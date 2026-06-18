Uil Campania, Manfredi e Fico al congresso

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Contrastare la precarietà, fermare l’emorragia di giovani che lasciano la Campania e rafforzare sicurezza, welfare e legalità. Sono i temi al centro del XIV Congresso regionale della Uil Campania, in corso alla Stazione Marittima di Napoli, dove sindacato, istituzioni e amministratori hanno tracciato le priorità per il futuro del territorio.

Sgambati: “Perdere 30-40mila giovani l’anno è insostenibile”

“L’obiettivo più urgente è dimezzare da subito la perdita ogni anno di 30-40mila giovani”. Così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Napoli e Campania, che ha richiamato la necessità di un cambio di passo nelle politiche del lavoro.

“Portare avanti chi sta indietro – ha spiegato – significa dare migliori tutele alle lavoratrici e ai lavoratori, contrastare la precarietà e creare condizioni contrattuali dignitose, evitando di disperdere competenze che oggi arricchiscono altri territori, spesso fuori dall’Italia”.

Per Sgambati, la priorità è intervenire sulle fragilità strutturali: “Occuparsi di chi sta indietro vuol dire rafforzare sicurezza sul lavoro, welfare regionale, sanità pubblica efficiente, diritto all’istruzione e mobilità accettabile”.

Bagnoli, “non basta la Coppa America: serve vera attrattività”

Il segretario Uil ha dedicato un passaggio anche al futuro di Bagnoli, sottolineando che “dopo 30 anni non si può più pensare alla bonifica come a qualcosa di indefinito”.

Il protocollo sulla legalità firmato con il commissario straordinario, ha spiegato, non serve solo a tutelare gli addetti ai cantieri: “Il riscatto della città passa dalla capacità di rendere quell’area attrattiva oltre la Coppa America, con processi trasparenti e una piattaforma digitale sempre più accessibile ai cittadini”.

Manfredi: “Napoli ha potenzialità enormi, ma servono servizi e lavoro di qualità”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto al congresso, ha richiamato l’urgenza di affrontare le diseguaglianze ereditate dal passato.

“Napoli ha straordinarie potenzialità di crescita, ma conviviamo con fragilità profonde. Dobbiamo rimettere nel ciclo produttivo i troppi giovani che non studiano e non lavorano”.

Per il primo cittadino, la coesione sociale passa dal rafforzamento dei diritti fondamentali: “Sanità, casa, istruzione: migliorare la qualità dei servizi essenziali è la chiave per prevenire esclusione e marginalità”.

Sul fronte dello sviluppo, Manfredi ha indicato una strategia industriale integrata: “Aerospace, difesa, agroalimentare e digitale sono settori in forte crescita. Ma l’automotive soffre e va sostenuto. L’obiettivo è una manifattura forte che garantisca lavoro stabile e crescita economica”.

Fico: “Lavoro nero e insicurezza sono legati. Rafforzeremo i controlli”

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha posto l’accento sulla lotta al lavoro irregolare.

“Dobbiamo combattere il lavoro nero, aumentando tutti i controlli possibili. Dove c’è sfruttamento, spesso c’è anche insicurezza”.

Fico ha ricordato che gli appalti regionali sono improntati alla legalità e ha annunciato un intervento diretto sulle strutture sanitarie: “Ho scritto alle Asl per chiedere di rafforzare le procedure di sicurezza negli appalti. Non deve sfuggire nulla”.

L’obiettivo, ha concluso, è contribuire a una “svolta radicale”, lavorando su controlli, enti strumentali e sulla diffusione di una cultura nazionale della sicurezza.