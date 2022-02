Un carro funebre alla testa del corteo dei bus turistici.

È in corso dalle 8 di questa mattina il corteo di protesta degli autobus di gran turismo della Campania sull’autostrada A1 in direzione Caianello.

Preceduti da un carro funebre listato a lutto – con tanto di manifesti – 100 tra autobus e van stanno procedendo a 30 all’ora: traffico in tilt sull’autostrada, disagi per gli automobilisti.

Dopo la partenza dalla zona orientale, il corteo si è diretto sull’autostrada.

I manifestanti stanno provando a far valere le proprie ragioni: 1058 aziende in Campania – spiegano – sono sull’orlo del fallimento lamentando 300 milioni di fatturato in meno nel 2021 rispetto al periodo che precede la pandemia. 4500 tra autobus, van e noleggio con conducente hanno avuto una forte contrazione della propria attività.

“Senza intervento del Governo – sostiene Confesercenti/Federnoleggio – 10mila posti di lavoro, tra lavoratori diretti e lavoratori dell’indotto, sono a forte rischio”. Il corteo, partito dal Centro direzionale, vede l’adesione, oltre che di Confesercenti/Federnoleggio (con i vertici Vincenzo Schiavo, Gennaro Lametta e Antonio Paone in testa), anche di FITA bus Campania, CNA, Assobus Italia e Assobus Campania.(ANSA)