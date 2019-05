UniCredit: Annalisa Areni nuovo Regional Manager Sud.

Annalisa Areni è il nuovo Regional Manager Sud di UniCredit.

Annalisa Areni sostituisce Elena Goitini che lascerà il Gruppo per una nuova sfida professionale e, dal 1 giugno, avrà la responsabilità sulle attività Corporate, Private e Retail della Banca in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Annalisa Areni sarà affiancata da Mirko De Mario, nominato Responsabile Retail Sud di UniCredit, da Ferdinando Natali, Responsabile Corporate Sud e Sicilia di UniCredit e da Cosimo Lio, Responsabile Private Sud di UniCredit

«Ci apprestiamo ad affrontare l’ultima parte della maratona di Transform 2019 – ha dichiarato Remo Taricani, Co-CEO Italy di UniCredit – e grazie al contributo e all’impegno di tutti i colleghi abbiamo conseguito ottimi risultati anche al Sud. La nomina di Annalisa Areni ci permette di valorizzare ulteriormente le competenze, il talento e l’energia interne al Gruppo».

«I prossimi anni ci vedranno impegnati in sfide importanti in Italia – ha aggiunto Andrea Casini, Co-CEO Italy di UniCredit – e sono certo che la nuova squadra di UniCredit al Sud darà un contributo decisivo in tal senso. Ringraziamo Elena Goitini per l’ottimo lavoro svolto, augurandole i migliori successi professionali».

Annalisa Areni, nata a Monza, vanta una consolidata esperienza nel Gruppo UniCredit. Assunta nel Credito Italiano nel 1993, dopo vari incarichi nell’ambito della rete commerciale, nel 2008 diventa Condirettore Regionale Lombardia Est di UniCredit Banca. Nel 2013 viene nominata Area Manager Milano Est di UniCredit e, nel gennaio 2016, assume l’incarico di Area Manager Brescia di UniCredit. Da dicembre 2016 ad oggi è stata Responsabile Retail per la Lombardia. Da Aprile 2017 Annalisa Areni è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della società CNP Vita Spa, Compagnia assicurativa del Gruppo UniCredit.