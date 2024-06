UniCredit e PwC Italia stringono un accordo per offrire consulenza sugli investimenti nelle ZES

UniCredit e PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali multidisciplinari alle

imprese, hanno siglato un Accordo di Collaborazione per aiutare le Imprese italiane ad

accedere in modo semplice e veloce alle misure agevolative locali, nazionali ed europee,

incluso il credito d’imposta previsto per la ZES unica.

Nello specifico, UniCredit mette a disposizione della propria clientela Imprese – in particolare le PMI – l’accesso senza costi alla Piattaforma “Bandi e Incentivi” di PwC Italia,

infrastruttura digitale che raccoglie i Bandi di Contributo e gli Incentivi Fiscali organizzati per settore merceologico sotto forma di schede sintetiche che ne riassumono i contenuti in

forma semplice e immediata.

Le Imprese Clienti di UniCredit possono registrarsi senza costi sulla piattaforma e navigare

liberamente tra i bandi e gli incentivi costantemente aggiornati e selezionati secondo i requisiti di partecipazione e le caratteristiche dell’impresa.

E’ possibile, pertanto, consultare liberamente schede testuali e multimediali aggiornate che descrivono le principali agevolazioni in essere, identificare le agevolazioni più interessanti per la propria impresa sulla base delle caratteristiche della stessa e richiedere preventivi per i Servizi Professionali offerti da PwC a supporto delle imprese nelle procedure di accesso e partecipazione a Bandi e Incentivi.

“Il ruolo di una grande banca come UniCredit – ha dichiarato Ferdinando Natali, Regional

Manager Sud di UniCredit – è essere un punto di riferimento per le aziende nel rendere le

ZES uno strumento accessibile alle Piccole e Medie Imprese, aiutandole a coglierne a pieno

le opportunità. La collaborazione con PwC è una iniziativa concreta che va in questa

direzione, sostenendo le PMI nel dialogo con la Pubblica Amministrazione e si integra con

l’ultima edizione di UniCredit per l’Italia, lanciata nei mesi scorsi e che stanzia 10 miliardi di

euro dedicati alle PMI, con un 40% destinato al Mezzogiorno”.

“La ZES unica è fondamentale soprattutto per rilanciare il tessuto imprenditoriale del

Mezzogiorno, affrontando i fattori critici per le aziende italiane” afferma Matteo D’Alessio,

Global Relationship Partner PwC per Unicredit. “Con un maggiore coordinamento e

coesione, le imprese possono ora beneficiare di incentivi fiscali e snellimenti burocratici. La

Piattaforma “Bandi e Incentivi” facilita l’identificazione delle misure agevolative e consente

l’accesso ad un team di specialisti tramite un percorso completamente digitalizzato.

In PwC riconosciamo l’importanza strategica delle ZES e delle potenzialità che derivano da

un utilizzo intelligente della tecnologia, e siamo certi che questa iniziativa avrà successo

anche in Italia”.

L’accordo tra UniCredit e PwC, nato agli inizi del 2023 dalla collaborazione tra la Task Force

di UniCredit per il PNRR e il Team Digital Innovation di PwC, prevede una gamma di

soluzioni finanziarie e consulenziali per supportare la partecipazione delle Piccole e Medie

Imprese italiane alle agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), anche con liquidità aggiuntiva necessaria per fronteggiare gli aumenti legati ai costi delle materie prime e facilitare l’esecuzione del Piano.