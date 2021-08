UniCredit nomina Ilaria Dalla Riva Responsabile People & Culture Italia.

UniCredit ha annunciato oggi che Ilaria Dalla Riva assumerà l’incarico di Responsabile People & Culture Italia a partire dal 1° ottobre 2021. Ilaria riporterà direttamente ad Annie Coleman, Group People & Culture Officer e a Niccolò Ubertalli, Responsabile UniCredit Italia.

Annie Coleman, Group People & Culture Officer e Niccolò Ubertalli, Responsabile UniCredit Italia, hanno dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Ilaria Dalla Riva in qualità di Responsabile People & Culture di UniCredit Italia. Grazie alla sua grande esperienza maturata nel settore bancario e in società multinazionali, Ilaria porterà con sé comprovate capacità di leadership e una forte competenza nell’ambito delle risorse umane. Ilaria avrà un ruolo cruciale nel supportare UniCredit Italia e le sue persone a crescere ulteriormente, mentre continuiamo a costruire insieme la nostra banca e non vediamo l’ora di lavorare con lei“.

In allegato trovate il curriculum vitae di Ilaria Dalla Riva.