UniCredit si aggiudica due premi ai prestigiosi “FEIEA Awards Ceremony 2021″, che premia i migliori comunicatori interni europei.

UniCredit è doppiamente premiata da FEIEA, organizzazione pan europea che raggruppa i comunicatori interni europei, di cui UniCredit fa parte in quanto associata ad ASCAI, organizzazione che raggruppa i comunicatori aziendali italiani.

Lo scorso 2 dicembre, nell’ambito dei FEIEA Awards Ceremony 2021, la banca si è aggiudicata il primo posto nelle categorie: Best Internal Communication Change Strategy con BEST4Digital, progetto dedicato ai dipendenti della rete italiana di UniCredit e Best Internal Communication Digital Platform con U-City, il primo online learning business game di UniCredit a sostegno della trasformazione digitale. Con U-City, UniCredit ha vinto anche l’oro nella categoria Future Workforce all’ottava edizione dei Efma-Accenture Distribution & Marketing Innovation Awards 2021.

BEST4Digital, è il programma dedicato ai dipendenti della rete italiana di UniCredit che ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale e migliorare competenze e conoscenze sui prodotti e servizi digitali della banca, anche attraverso molteplici iniziative di comunicazione, change management e formazione, tra cui il coinvolgimento di 2.800 Digital Ambassador.

Tra le varie iniziative di BEST4Digital, anche U-City, progetto lanciato a marzo 2021 e conclusosi a luglio dello stesso anno. Si tratta del primo online learning business game di UniCredit finalizzato a rafforzare le conoscenze dei servizi digitali della banca grazie alla gamification. L’obiettivo del gioco è trasformare una città immaginaria, rendendola una metropoli futuristica dove il rispetto per l’ambiente e l’adozione di nuove tecnologie rappresentano degli asset fondamentali al fine di rendere U-City più digitale e sostenibile possibile e vincere di conseguenza la partita.

“Siamo particolarmente fieri di vedere riconosciuto da FEIEA, l’associazione europea che premia i migliori comunicatori aziendali, il grande lavoro di squadra svolto da più settori della banca che, lavorando di squadra hanno dato vita all’iniziativa BEST4Digital, che racchiude al suo interno il progetto U-City, peraltro già recentemente premiato da Efma – afferma Ilaria Dalla Riva, Head of People & Culture Italy di UniCredit. La trasformazione digitale rappresenta un obiettivo strategico per UniCredit. Sfruttare il potere della digitalizzazione ed applicarlo a 360 gradi nelle strategie, nei processi e nei servizi, a supporto delle nostre persone e dei nostri clienti, è per noi imprescindibile”.