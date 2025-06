Urbanistica e diritto alla casa, incontro pubblico all’Albergo dei Poveri

- pubblicità -

A oltre un anno dall’approvazione in Consiglio Comunale del documento di indirizzi per il nuovo Piano Urbanistico Comunale, il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica promuovono un incontro pubblico per fare il punto sullo stato di avanzamento della pianificazione urbanistica a Napoli.

È anche l’occasione per rilanciare, a partire dall’esperienza di piano in corso in città, un’agenda di temi e politiche urbane con una portata che va al di là dello specifico contesto napoletano.



Sarà anche l'occasione di una tavola rotonda nazionale su temi di interesse generale, con relatori rappresentativi di varie esperienze e campi di interesse nel panorama italiano. Nel corso dell'iniziativa verranno illustrati i risultati del lavoro finora conseguiti, i dati raccolti ed elaborati su varie questioni, le varianti urbanistiche già conseguite e l'agenda di lavoro per i prossimi mesi, a cura dell'Ufficio di Piano e dell'Assessorato all'Urbanistica. Questi i temi:

1. Emergenza abitativa e diritto alla casa

2. Nuovi mercati del lavoro e industria green

3. Rigenerazione urbana

4. Transizione energetica e comunità energetiche

5. Agricoltura urbana e politiche della ruralità.

Il programma dell’evento

– ORE 10:00

SALUTI ISTITUZIONALI

• Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

• Bruno Discepolo, Assessore Regionale al Governo del Territorio

• Massimo Pepe, Presidente della Commissione Urbanistica del Consiglio Comunale

• Laura Lieto, Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica del Comune di Napoli

– ORE 11:00

TAVOLA ROTONDA

Ne discutono

• Enrico Bonacci*, Esperto Segreteria Tecnica Dipartimentale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

• Annalisa Gramiglia, Responsabile Unità Organizzativa Investimenti Sostenibili IFEL

• Carlo Cerami, Vicepresidente Confindustria Assoimmobiliare

• Fabrizio Cefalo Sambiase, FNP Risorse Boschive di Confagricoltura

• Antonio Lanzotti, Consigliere Delegato al Sud della Fondazione MICS (Made in Italy Circolare e Sostenibile)



*In attesa di conferma