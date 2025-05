Webinar con il top management delle aziende USA in Italia

- pubblicità -

Un confronto con i vertici di alcune delle maggiori aziende statunitensi presenti in Italia per analizzare le sfide e le opportunità del prossimo futuro: questo il tema del webinar “Renewing the Transatlantic Partnership. Negotiating towards a better future” promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy il prossimo 5 maggio alle ore 10:00 e al quale si potrà assistere iscrivendosi sulla piattaforma Event Boost all’indirizzo https://platform.eventboost.com/e/renewing-the-transatlantic-partnership-negotiating-towards-a-better-future/43090.

“Nel corso della discussione – dichiara il Managing Director di AmCham Italy, Simone Crolla – verranno esplorate le evoluzioni delle dinamiche di una delle relazioni più durature e strategiche della politica globale: l’Alleanza Transatlantica. In un’epoca di incertezze geopolitiche, dovute a un cambiamento degli equilibri di potere e da pressioni interne su entrambe le sponde dell’Atlantico, le fondamenta di fiducia che storicamente hanno sostenuto i rapporti tra Europa e Stati Uniti sono oggi messe alla prova. Il webinar, frutto dell’attività dei Comitati di AmChamItaly nei settori più strategici per il futuro delle relazioni transatlantiche, evidenzia la solidità e la profondità della presenza americana nel nostro Paese in termini di investimenti, occupazione e contributo diretto all’economia italiana. Al contempo, il confronto permetterà di analizzare gli ostacoli allo sviluppo delle loro attività che le aziende americane si trovano ancora ad affrontare nel nostro Paese”.

Al seminario on line interverranno: il Managing Director di AmCham Italy Simone Crolla; il Presidente e CEO di HewlettPackard Enterprise Italia Claudio Bassoli; European Tax Coordinator – Head of Tax Italy Andersen Maricla Pennesi; il Public Affairs Manager Italia & Iberia di UPS Italia Marzia Picciano; il Vice President Western Europe di Lockheed Martin Emanuele Serafini; il Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato Roberto Valenti; il Corporate Affairs & Patient Access di Eli Lilly Federico Villa.