Wedding planner a confronto a Bacoli.

“Le istituzioni saranno al fianco delle associazioni che si occupano di wedding ed eventi”.

E’ stato questo il punto di unione che è scaturito al termine della quattro giorni dell’edizione del Wedding Planner in Tour che si è tenuto a Bacoli.

Evento che ha avuto come obiettivo la promozione del territorio flegreo ed organizzato dall’Associazione Italiana Wedding Planner e dall’associazione Ateneo del Wedding. Con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, il Comune di Napoli, il Comune di Bacoli e dell’Ente Parco Regionale Campi Flegrei, durante l’evento si sono susseguiti gli incontri tra i rappresentanti istituzionali e gli esperti del settore. La prima giornata di ‘accoglienza’ si è tenuta nella sede del Consiglio Regionale.

“Questo è un settore a cui sono molto interessata perché è un settore economico in crescita – ha spiegato l’assessora regionale Armida Filippelli -. L’idea che stiamo cercando di costruire è quella che diventi un settore che vada di pari passo con la cultura per dire a tutti che la Campania ha dei giacimenti culturali unici al mondo e che siamo pronti affinché ognuno organizzi il proprio matrimonio nella storia. Nella nostra Regione – conclude – abbiamo dei parchi archeologici, delle bellezze paesaggistiche un’enogastronomia unica, fattori che dobbiamo solo comunicare”.

Non ha dubbi il consigliere regionale Giovanni Porcelli: “L’obiettivo è quello di portare coppie italiane e straniere sui nostri territori per i matrimoni per aumentare l’indotto e che di conseguenza produce una ricchezza importante per l’intera Nazione. Questo tipo di iniziative – conclude Porcelli – servono a valorizzare anche i nostri territori e nel caso di specie soprattutto l’area flegrea”.

“Siamo una città, un territorio a vocazione wedding ed avere sul nostro territorio questo momento di approfondimento ci permette di poter puntare sempre più sullo sviluppo sostenibile e sapere che questo settore è pronto a potersi confrontare con questo territorio che è magico ed unico”, ha detto il sindaco di Bacoli, Josy della Ragione, che ha ospitato due giornate del Wedding Planner in Tour mettendo a disposizione il parco della Casina Vanvitelliana. (ANSA).