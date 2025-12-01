Weekend lungo Immacolata, Confesercenti: 200.000 turisti in arrivo a Napoli

- pubblicità -

Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana nel Ponte dell’Immacolata.

Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania sono importanti: per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre, il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro tra incassi delle attività ricettive e indotto indiretto per bar, ristoranti, commercio, artigianato e servizi.

“La Campania, con Napoli in testa, continuerà ad essere una delle mete preferite dai turisti, stranieri e di altre parte d’Italia, anche nel prossimo week-end lungo dell’Immacolata. L’allungamento a tre notti e quattro giorni – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno– del fine settimana consentirà alle nostre attività alberghiere e commerciali di beneficiare di incassi rilevanti. Le stime del nostro centro studi sono di circa 430mila turisti in arrivo, oltre 200mila dei quali solo a Napoli, con un fatturato complessivo di circa 148 milioni di euro per tutte le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, al quale va aggiunto un incasso di circa 64 milioni distribuito tra commercio- souvenir e gadget –, artigianato, bar, ristorazione e servizi”.

Nel concreto sono attesi 430mila visitatori con riempimento delle strutture ricettive in media del 78%, con picchi più alti a Napoli e in Costiera e minori nelle altre mete regionali. La stima è di una spesa pro-capite, a notte, di 65 euro per turista e una media di 50 euro pro capite per le altre spese (souvenir, gadget, bar, ristorante). Il giro di affari, in totale, di questo long weekend è dunque di oltre 212 milioni di euro. Come detto, Napoli la fa da padrone, con oltre 200.000 turisti in arrivo e un fatturato di 85 milioni per le strutture ricettive (il 57% del totale) e di circa 40 milioni per l’indotto (il 60%). C’è infine anche da considerare l’arrivo dei ‘pendolari’: ogni giorno l’affluenza nel solo capoluogo sarà di circa 10mila visitatori, tra arrivi con 80 autobus (circa 7000/8000) e tramite treni (2500 persone).

Sarà importante, secondo Confesercenti Campania, mantenere alto lo standard dei servizi e dell’accoglienza, in vista del possibile ‘tutto esaurito’ di Natale e Capodanno: “Il ponte dell’Immacolata è il primo step del periodo natalizio, dove è previsto un ulteriore incremento di presenze. Il boom turistico – aggiunge e conclude Schiavo– non accenna a fermarsi e sarà sempre fondamentale garantire servizi di qualità, che i nostri associati assicurano, e trasporti puntuali anche per de-stagionalizzare l’affluenza e assicurarla per 12 mesi”.