Whirlpool, assemblea lavoratori in Piazz Plebiscito.

Alcune centinaia di lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine hanno preso parte questa mattina all’assemblea aperta, in piazza del Plebiscito, convocata dalle tre sigle dei metalmeccanici Fim Fiom e Uilm per fare il punto sulla vertenza che interessa il sito partenopeo la cui produzione è stata fermata dalla multinazionale statunitense nello scorso mese di ottobre.

Nel corso dell’assemblea, da parte di sindacato e lavoratori, è emersa la richiesta di “chiarimenti sulle intenzioni dell’azienda Seri che, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe interessata alla rioccupazione dei lavoratori di Napoli”.

L’assemblea è stata aperta dagli interventi dei segretari nazionali di Fiom, Barbara Tibaldi, Uilm, Gianluca Ficco, e Fim, Massimiliano Nobis e si è svolta al centro della piazza, accompagnata dallo slogan che caratterizza da due anni la mobilitazione: “Napoli non molla”. (ANSA).