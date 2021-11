Whirlpool, confermata scadenza 15 dicembre per consorzio.

“Il lavoro del consorzio va avanti e sono state confermate le scadenze annunciate nei vari incontri.

Il Mise continua a svolgere il suo ruolo da mediatore e manteniamo aperte le varie interlocuzioni con le parti.

Invitalia sta facendo un lavoro importante con grande impegno.

Sono arrivate molte manifestazioni di interesse, non vogliamo far entrare aziende solo con l’obiettivo di assumere persone, ma stiamo scegliendo le aziende rispettando quello che è il progetto industriale nel suo complesso. Stiamo lavorando senza sosta per portare a compimento il piano su cui, ed è visibile a tutti, stiamo investendo molto”.

Lo ha dichiarato secondo quanto si apprende la ViceMinistra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, nel corso del tavolo sulla vertenza Whirlpool in corso a Roma con i sindacati. (ANSA).