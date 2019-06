Whirlpool, continua la protesta, oggi incontro in Regione.

Gli operai della Whirlpool di Napoli, dopo aver bloccato il traffico in via Argine, davanti alla sede dello stabilimento di cui è stata annunciata la chiusura, hanno deciso di muoversi in corteo. Dalla zona orientale della città si dirigeranno verso il Centro Direzionale.

Qui, nella sede del Consiglio regionale è in programma un’audizione sulla vertenza convocata dalla terza commissione consiliare.

Della vertenza Whirpool, oltre che della crisi della Mercatone Uno, si occuperà in sequenza, alle 11 e successivamente alle 12,30 la commissione regionale Lavoro e Attività Produttive, presieduta da Nicola Marrazzo.

La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della Uilm Campania, “è stata decisa perchè l’azienda continua a sostenere un non futuro per Napoli, confermando di non avere alcuna prospettiva per lo stabilimento. L’azienda deve sapere che porteremo avanti una campagna ‘Io non compro Whirlpool se non produce a Napoli’, informando i cittadini con una massiccia attività di sensibilizzazione”.