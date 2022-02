Whirlpool, flash mob per 1.000 giorni di lotta.

Il numero 1.000 formato da palloncini colorati a pochi passi dalla Prefettura di Napoli, una canzone affidata alla voce di Monica Sarnelli che racconta “Un nuovo sud”, le coreografie curate dalle stesse operaie di via Argine.

Così in piazza del Plebiscito, gli operai della Whirlpool celebrano oggi i mille giorni di una vertenza che é diventata simbolica per la città e per il Mezzogiorno.

“Napoli non molla”, “La gente come noi non molla mai”, gli slogan gridati a gran voce degli operai che si augurano “che non ci siano altri mille giorni” di lotta. Le operaie indossano la maglietta nera che ha caratterizzato la vertenza. I vertici del sindacato puntano l’attenzione sul prossimo vertice dell’1 marzo per garantire continuità occupazionale agli operai. In piazza anche l’ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino. (ANSA).