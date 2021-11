Whirlpool, presidio davanti al Mise venerdì 19.

Domani le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool di Napoli saranno di nuovo a Roma in occasione del tavolo convocato con Fim Fiom Uilm alle ore 12 al Ministero dello Sviluppo economico, a cui sono attesi i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando.

L’appuntamento è alle ore 11.00 presso Piazza dei Cinquecento (Stazione Termini), da dove le lavoratrici e i lavoratori raggiungeranno il Mise.

"Al centro della discussione – precisa una nota del sindacato – ci sarà la costituzione del consorzio che dovrebbe perfezionarsi il 15 dicembre prossimo, data in cui dovrebbe essere presentato anche il piano industriale. Ma l'invio delle 320 lettere di licenziamento da parte di Whirlpool impone risposte concrete e immediate da parte del Governo al fine di garantire continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori e la reindustrializzazione del sito di via Argine".