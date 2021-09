Whirlpool, rientrata la protesta, convocato tavolo al Mise.

E’ terminata la protesta dei lavoratori Whirlpool al porto di Napoli. La decisione è scaturita in seguito alla convocazione giunta dal Ministero del Lavoro per un incontro in videoconferenza per il 16 settembre (ore 10:30) per “l’avvio della fase amministrativa relativa alla procedura di licenziamento collettivo attivata da Whirlpool Emea spa”.

Gli operai stanno rientrando nello stabilimento si via Argine.

Il blocco dell’ingressi degli automezzi al Varco Bausan del Porto ha provocato lunghe code dei tir che erano in attesa di imbarcarsi. (ANSA).