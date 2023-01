Worldline firma un accordo pluriennale con ING.

Worldline, leader globale nel settore dei pagamenti, annuncia l’estensione della partnership con ING Bank N.V., la banca internazionale olandese. Sulla base del nuovo accordo pluriennale, che ha una copertura geografica maggiore rispetto al passato, Worldline gestirà il processo di emissione delle carte di credito e di debito per conto di ING in più paesi.

In base all’accordo che è stato esteso, ING esternalizza a Worldline le operazioni di elaborazione delle emissioni di carte. Grazie alla sua tecnologia e al suo know-how, Worldline aiuterà ING a concentrarsi sulle sue competenze principali, sostenendo le ambizioni di crescita della banca.

ING gestisce la propria attività di emissione di carte in diversi Paesi del mondo ed esternalizza i servizi di emissione delle carte. L’esternalizzazione di tali servizi consente alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di concentrarsi maggiormente sulle aree di business che forniscono valore aggiunto ai clienti, riducendo i costi operativi e massimizzando le risorse. Grazie alla collaborazione con Worldline, ING può beneficiare di servizi di emissione di carte, supportati da una tecnologia all’avanguardia, costi operativi ridotti e competenze specializzate. Ciò consente a ING di fornire ai propri clienti una gamma avanzata di soluzioni conformi alle normative, a livello locale e globale.

Alessandro Baroni, Deputy Head of the Financial Services Global Business Line, ha dichiarato: “ING e Worldline sono partner in vari Paesi da oltre trent’anni. Siamo molto orgogliosi che ING non solo prolunghi questa partnership, ma che estenda anche il numero di Paesi e di servizi. Affidandoci la gestione dell’emissione delle carte, ING può concentrarsi sulla creazione di valore per i propri clienti migliorando la customer experience digitale”. Questo accordo evidenzia la posizione unica di Worldline nel supportare le banche nella loro strategia di outsourcing. Non solo nei Paesi Bassi, ma in tutta Europa e oltre”.

INFORMAZIONI SU Worldline

