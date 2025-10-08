Zero Sprechi, Mille Sorrisi, il Comune per il Reddito Alimentarre

- pubblicità -

Si è tenuta martedì mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione di “Zero Sprechi, Mille Sorrisi” il progetto del Comune di Napoli a supporto del Reddito alimentare, la misura triennale contro lo spreco e la povertà alimentare promossa dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali.

Con un investimento complessivo di circa € 1,5 milioni – finanziati dal fondo ministeriale a valere sulla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – Napoli dà il via ad un modello virtuoso di economia circolare e sociale grazie al recupero, lungo tutta la filiera agro-alimentare, dei prodotti in eccedenza e alla distribuzione gratuita degli stessi da parte degli Enti del Terzo Settore alle persone in condizioni di grave deprivazione materiale.

A presentare l’iniziativa l’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Fella Trapanese e l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato. Con loro al tavolo i partner di progetto, il Presidente del CAAN Centro Agroalimentare di Napoli, dott. Carmine Giordano e il direttore marketing del Sole 365 – dott. Gianluca Casciello.

In sala presente anche l’altro pilastro di questa rete solidale, gli Enti del Terzo Settore che si occuperanno della distribuzione gratuita dei pacchi alimentari.

“Oggi è una giornata veramente importante per la nostra città e per i nostri concittadini economicamente più fragili. Con il progetto del reddito alimentare si metterà in moto una rete di solidarietà virtuosa che abbraccerà famiglie, terzo settore ed esercizi commerciali. Con i dati della povertà estrema che aumentano in maniera esponenziale, questa misura può rappresentare davvero una risposta concreta per garantire a tante persone, troppe, la sicurezza quotidiana del necessario alimentare che al momento non hanno. A tal proposito mi auguro che tanti altri esercizi commerciali aderiranno da qui in avanti, per ampliare la rete di solidarietà che genererà la riuscita del progetto. Un progetto importante anche dal punto vista ambientale, e non solo sociale, perché tutto il cibo recuperato e donato si trasformerà in risorse per chi ne ha bisogno e non in rifiuti di cui non abbiamo bisogno” – dichiara l’Assessore Luca Fella Trapanese.

Lo spreco di cibo in Italia, secondo il Rapporto Waste Watcher 2024, cresce del 45% rispetto all’anno precedente.

“Zero Sprechi, Mille Sorrisi” è la risposta del Comune di Napoli a questo fenomeno che registra già importanti adesioni alla rete di esercenti come Aenos srl, Russo srl, Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., Sorrento Giardini Snc, Ap Commerciale Srl (Marchio Sole 365).

Grazie alla cosiddetta Legge “Gadda” (Legge 19 agosto 2016, n. 166) gli operatori del settore alimentare possono ottenere agevolazioni fiscali a seguito della donazione di prodotti in eccedenza.

“Con il progetto del Reddito Alimentare facciamo un passo in più per costruire una comunità più equa, più solidale e più sostenibile. Napoli è una città che non lascia indietro nessuno -dice Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive– Grazie alla collaborazione tra la grande distribuzione, Comune e terzo settore, prodotti ancora idonei al consumo ma prossimi alla scadenza verranno redistribuiti a chi ne ha più bisogno. È un modello virtuoso nella lotta contro la povertà e lo spreco alimentare che può funzionare bene col contributo attivo delle imprese della distribuzione e della produzione alimentare. Un piccolo impegno per le aziende, un grande aiuto per tante famiglie della nostra città”.

La rete di solidarietà del Reddito alimentare del Comune di Napoli gode, infatti, della collaborazione di realtà associative di rilievo come Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, Fondazione Progetto Arca Onlus E Coop. Soc. Naturalia A R.L. Onlus In Ats, Crh Odv, Il Primo Abbraccio Aps, Ispanico Odv, Acli Metropolitane Di Napoli Aps, Associazione La Rosa Di Saron Odv, Ets Ex Lanificio Sava, Associazione Comitato Assistenza Istituzioni Religiose – C.A.I.R.