Zerynth selezionata tra le migliori 100 startup dei Paesi del G20: con la sua tecnologia IoT partecipa alla startup competition del G20 Innovation League.

Aiutare le aziende italiane a digitalizzarsi nei processi industriali e compiere la rivoluzione dell’industria 4.0 in maniera accessibile: è l’impegno che la società italiana Zerynth racconterà nell’ambito della startup competition del G20 Innovation League, evento internazionale dedicato all’innovazione e ospitato dalla Presidenza Italiana del G20 in un formato misto digitale e fisico a Sorrento il 9 e il 10 ottobre.

Promosso dal Ministero degli Affari esteri e Cooperazione Internazionale, insieme al Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale e al Ministero dello Sviluppo Economico, organizzato da ICE Agenzia insieme a CDP Fondo Nazionale Innovazione e a Simest, il G20 Innovation League punta a costruire un ponte di cooperazione tra attori dell’innovazione pubblici e privati, startup e imprese su scala globale.

In particolare, attraverso la startup competition, il G20 Innovation League sarà occasione per presentare soluzioni innovative in 5 ambiti: Cleantech, Artificial Intelligence, IoT e Wearables, Smart Cities and Mobility, Healthcare. Ciascun progetto verrà valutato da 5 fondi di Venture Capital che nel pomeriggio del 10 ottobre decreteranno le due migliori startup per ciascuna categoria.

Zerynth è stata selezionata tra le migliori 100 startup dei Paesi del G20 per partecipare alla competition nella categoria Iot & Wearables, che ha come obiettivo quello di evidenziare in che modo le capacità dell’individuo possono essere potenziate e sostenute attraverso la tecnologia IoT e i dispositivi indossabili.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati selezionati tra le migliori 100 startup dei paesi del G20 e avere la possibilità di dimostrare i nostri punti di forza in presenza delle istituzioni e dei principali fondi di investimento internazionali nella startup competition del G20 Innovation League: si tratta di un’occasione importante per raccontare il nostro progetto, la forte competenza del nostro team in ambito IoT e il modo in cui stiamo accompagnando l’Italia nell’innovazione e nella transizione verso l’Industria 4.0”, sottolinea Gabriele Montelisciani, CEO di Zerynth.

La piattaforma IoT di Zerynth è un set completo di strumenti hardware-software progettato per consentire la trasformazione di aziende e PMI in modo veloce, flessibile e sicuro e guidare la digitalizzazione dei processi industriali: è infatti pensato per tutte quelle aziende che intendono sviluppare nuovi prodotti connessi, connettere prodotti già esistenti o creare soluzioni IoT industriali. Zerynth inoltre consente di far evolvere qualunque azienda mantenendo i macchinari industriali che ancora sono performanti nella loro capacità produttiva e aggiungendo le funzionalità tipiche dell’industria 4.0 in modo poco invasivo.