𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐛𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚: 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐩𝐢𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐀𝟏𝐄𝐱𝐩𝐨̀

La Campania, terra di meraviglie artistiche e culturali, si รจ trasformata nel palcoscenico perfetto per celebrare l’arte della fotografia. Con grande entusiasmo, siamo lieti di annunciare il successo straordinario della recente edizione della Fiera della Fotografia tenutasi presso il polo fieristico A1Expรฒ

L’evento, che ha visto la partecipazione dei brand piรน importanti nel settore della fotografia, del video e della stampa, ha registrato un vero e proprio boom di visite. Fotografi, artisti, appassionati e professionisti del settore si sono riuniti per condividere la loro passione comune e ammirare le ultime innovazioni e tendenze nel mondo della fotografia.