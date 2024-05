1° Giugno si riaccende la Fontana dell’Esedra della Mostra d’Oltremare con lo spettacolo ‘La danza dell’acqua’

Il 1° giugno la Fontana dell’Esedra della Mostra d’Oltremare con lo spettacolo ‘La danza dell’acqua’, a cura di Graf in collaborazione con MdO, tornerà ad accendersi e a stupire i cittadini con la sua bellezza. Lo spettacolo è promosso e finanziato dal comune di Napoli per la 30esima edizione del Maggio dei Monumenti dedicata a “Le acque di Napoli”. Animazione per bambini, workshop di cartapesta sull’acqua, danza e danza aerea e l’immancabile spettacolo delle luci. Tutto questo per un evento atteso da tempo.

“E’ con orgoglio che possiamo annunciare il ritorno al suo splendore della Fontana dell’Esedra – spiega il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli – Gli interventi che erano necessari sono stati fatti e inaugurarla all’interno di una rassegna come quella di Maggio dei Monumenti è una bella soddisfazione. Sono certo che i cittadini verranno in tanti e sarà bello chiudere con loro il mese di festeggiamenti per l’84esimo compleanno della MdO. Avremo modo da qui al futuro di valorizzare ulteriormente, con eventi ad hoc, quello che è un esempio monumentale che ci invidiano in tanti”.

“Uno spettacolo di danza, musica e luci che piacerà al pubblico di visitatori – dice la Consigliera delegata di MdO Maria Caputo – Sono già stati tanti i grandi eventi che abbiamo ospitato e organizzato quest’anno, questo è tra quelli a cui teniamo di più perché la Fontana dell’Esedra è un simbolo meraviglioso del genio architettonico che caratterizza Napoli e anche la Mostra d’Oltremare e, per noi, era ed è importante, riuscire a farla rinascere con la certezza che non saremo più in pochi a riconoscerne la bellezza come valore aggiunto ad un posto che per napoletani e i turisti sta tornando ad essere un punto di riferimento”.