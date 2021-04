10 minuti di… Sipario! Diego Macario e Marilù Armani presentano arte cultura e artisti sul web.

È in programmazione il nuovo format “10 minuti di… Sipario!” ideato e condotto da Diego Macario e Marilù Armani. Un programma in chiave leggera e di svago al contempo ricco di contenuti artistici-culturali dove in ogni puntata, sarà ospitato un artista diverso, legato ai temi delle serate: teatro, musica, arte e spettacolo in generale.

Mai come in questo periodo storico particolare, ove i teatri e i luoghi di spettacolo sono “chiusi, c’è necessità di mantenere “vivo” il legame tra: arte, cultura. artisti ed ovviamente il pubblico, al quale saranno donati “10 minuti di… Sipario”, comodamente da casa in diretta live facebook sulla pagina ufficiale, in programmazione nei giorni martedì giovedì e sabato sempre alle ore 19:00.

Programma delle puntate

Giunti già alla prima settimana di programmazione, tra i temi e gli ospiti che hanno partecipato sono intervenuti: il tenore Vito Russo ricordando il tenore Enrico Caruso; Salvatore Zanni, il “professore”, che ha raccontato la storia e l’origine del termine e detto napoletano “mamozio”, facendo divertire il pubblico in diretta; il maestro Romeo Barbaro sui suoni e danze popolari; l’ esilarante attrice comica Lucia Cassini, che ha raccontato aneddoti sulla macchietta al femminile; il soprano Cira Di Gennaro ed il tenore Vito Russo dedicando momenti di canto lirico; il maestro Mario Maglione, emblema della canzone classica napoletana all’estero, che ha ricordato Roberto Murolo; giovedi 25 marzo 2021 classica napoletana, ospite il maestro Gianni Conte, voce solista dell’orchestra italiana di Renzo Arbore; sabato 27 marzo 2021 villanelle rinascimentali eseguite dal maestro Biagio Terracciano.

Da Martedì 6 aprile saranno ospiti: Francesco Merola, figlio del re della sceneggiata Mario Merola; giovedì 8 aprile il musicista Renato Russo che delizierà il pubblico con “contaminazioni musicali”; sabato 10 aprile sarà la volta del maestro Mario Castiglia autore della celebre canzone “ammore annascunnuto” cantata ed interpretata dalla celebre Céline Dion.

Link della pagina ufficiale facebook per seguire le dirette, e visionare le puntate andate precedentemente in onda web https://www.facebook.com/10minutidisipario