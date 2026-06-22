100 anni d’amore, la curva del Napoli celebra il centenario

- pubblicità -

Si chiama “100 anni d’amore” l’iniziativa con cui il mondo ultras partenopeo si prepara a celebrare il centenario del Calcio Napoli. Una grande festa popolare che prenderà il via nel pomeriggio del 31 luglio e culminerà a mezzanotte, quando i tifosi accenderanno una torcia per omaggiare i cento anni della maglia azzurra.

L’appello degli ultras

«Il mondo ultras invita i tifosi napoletani a partecipare in massa alla nostra festa – si legge nella locandina – aspettando tutti insieme le ore 24 per festeggiare il nostro centenario, portando con sé sciarpa e bandiera con i colori della nostra amata maglia».

L’organizzazione

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è l’avvocato Emilio Coppola, presidente dell’associazione di promozione sociale Napoli è della gente: «Sarà una serata di passione e aggregazione, aperta a chiunque abbia a cuore le sorti della nostra amata. Ci saranno interventi di campioni del passato, mostre di maglie introvabili e momenti musicali all’insegna della sobrietà e della passione». Coppola sottolinea inoltre che l’evento sarà totalmente gratuito, reso possibile dal contributo dei volontari e dal patrocinio morale del Comune di Napoli, che ha concesso gli spazi.

Il programma

L’appuntamento è fissato alle 17 in piazza dei Martiri. Alle 18 partirà un corteo celebrativo che raggiungerà la Rotonda Diaz intorno alle 19.

Alla Rotonda, già dalle 18, saranno visitabili una mostra fotografica dedicata alla storia del Napoli ed un’esposizione di maglie da collezione, comprese rarità e pezzi introvabili

Sul palco si alterneranno ospiti e testimoni che hanno segnato pagine importanti della storia azzurra, e cantanti e dj per accompagnare la serata

L’area dedicata a Maradona

Non mancherà uno spazio interamente dedicato a Diego Armando Maradona, definito nella locandina un «tributo alla leggenda» del calcio mondiale.

Il gesto collettivo di mezzanotte

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a portare con sé una torcia da accendere allo scoccare della mezzanotte, momento simbolico che segnerà l’ingresso ufficiale nel centenario del club.