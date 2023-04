103° Convegno Annuale per gli Ex allievi Salesiani di Caserta, l’impegno dei laici nella vita pubblica al centro del dibattito.

Centotreesimo appuntamento, domenica prossima alle 10.00, peri il Convegno Annuale dell’Unione Exallievi Don Bosco di Caserta che si riuniranno, come da tradizione, nella Domenica in Albis presso le sale dell’Istituto Salesiano di Caserta.

Ospite dell’evento 2023 sarà Giovanna Bruno, sindaco di Andria e Salesiana Cooperatrice, che affronterà la tematica «Laici impegnati sotto il segno di Don Bosco», tema di grande attualità che si inserisce in molta delle riflessioni di Papa Francesco e che risponde alle nuove domande sulla rappresentanza politica del mondo cattolico italiano e non solo.

In occasione dell’evento, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Unionale per il quadriennio sociale 2023/26, un tempo impegnativo per l’Associazione che dovrà fare i conti con una ripartenza ancora limitata dagli effetti della pandemia.

«Il Convegno Annuale è un appuntamento a cui ogni exallievo salesiano non può mancare – spiega Alfonso Voccia, presidente dell’unione casertana – ed è bello e significativo, ogni anno, poter vedere i cortili e gli spazi dell’Istituto arricchirsi della memoria di chi li ha vissuti in altri tempi ed altri modi. L’incontro intergenerazionale nel segno di Don Bosco è sempre bello e sempre arricchente e ci fa sentire a casa con non accade in altro luogo».

«Siamo pronti ad accogliere la pacifica invasione di exallievi come ogni anno – commenta don Antonio D’Angelo, direttore della Casa Salesiana di Caserta e delegato nazionale degli exallievi – aprendo i cuori e mettendoci reciprocamente in ascolto. È un appuntamento importante che ci permette di raccontare l’impegno nella vita civile di tutti coloro che sono cresciuti alla scuola di Don Bosco e di mostrare loro come è cresciuto, nel tempo, l’Istituto della loro gioventù».