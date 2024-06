15 e 16 Giugno, la Notte Sacra del Campanile a Torre del Greco

In occasione dei 230 anni dall’eruzione del Vesuvio, che nel giugno 1794 distrusse buona parte della città di Torre del Greco, ivi compresa la Basilica di Santa Croce poi ricostruita ex novo grazie all’infaticabile opera ed alla lungimirante visione di San Vincenzo Romano, il Comitato Notte Sacra presenterà un week end ricco di appuntamenti.

La due giorni partirà la mattina del 15 giugno con la pedalata cicloturistica che dà seguito ad una delle intuizioni più interessanti, presentata già nell’ottobre 2023, e che mostrerà ai partecipanti un modo alternativo e sostenibile di scoprire la città.

La tematica sarà l’eruzione stessa e i luoghi del centro storico dove è ancora possibile ammirare la lava del 1794, ma anche di precedenti e successive eruzioni.

I partecipanti saranno guidati da un geologo e dalle associazioni Wesuvio e Free Spirits on Tour, già attive sul territorio per il progetto Ciclovia del Vesuvio.

Nel pomeriggio un itinerario speciale condotto in sinergia dalle realtà territoriali che si occupano della valorizzazione di questi tesori torresi, toccherà le grotte e gli ipogei del centro in un racconto che ricostruirà i momenti e le particolarità dell’eruzione del 1794. Il percorso terminerà alla sagrestia della chiesa di San Filippo Neri, dove verrà allestita una mostra fotografica sulle precedenti edizioni della Notte Sacra.

La serata proseguirà in piazza con momenti musicali e culminerà con una visita guidata del centro storico tra storia e storie popolari.

Il 16 giugno tutte le attenzioni saranno concentrate in piazza Santa Croce ed in particolare sul campanile, testimonianza straordinaria di ciò che accadde nell’eruzione del 1794.

Dopo la Santa Messa in Basilica presieduta da S. Ecc. Mons. Michele Autuoro Vescovo Ausiliare della Diocesi di Napoli, la serata proseguirà con eventi in piazza, fino al conclusivo “1794”, l’incendio al campanile grazie ad uno spettacolo piromusicale, che approderà per la prima volta a Torre del Greco.

Per le modalità di partecipazione agli eventi, gli orari e tutte le informazioni è possibile far riferimento all’infopoint in via Salvator Noto (sagrestia San Filippo Neri), il sito web ufficiale nottesacratorredelgreco.it, le pagine social della Notte Sacra Torre del Greco oppure inviando una mail a nottesacra.tdg@gmail.com