2 giugno, le celebrazioni per la Festa della Repubblica.

La giornata è iniziata con le deposizioni delle corone al Mausoleo Schilizzi – L’ara votiva ai Caduti per la Patria. A seguire, in Piazza Plebiscito, alzabandiera con schieramento del Reparto Interforze, nel corso della quale il Prefetto Claudio Palomba ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

La cerimonia, alla quale erano presenti anche il Vicesindaco Lieto e l’assessore De Iesu, si è conclusa con un esercizio di grande abilità ad opera dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Napoli che, accompagnati dalla Fanfara dei Carabinieri Campania e dal Coro delle voci bianche del Teatro S. Carlo, hanno dispiegato la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo del Governo.

Successivamente il Sindaco ha partecipato, in Prefettura, al saluto al Gen. di Corpo d’Armata, Giuseppenicola Tota, Comandante del Comando Forze Operative Sud, che tra pochi giorni lascerà Napoli per andare in pensione.