25 aprile, ingresso gratuito a Capodimonte, tutti gli appuntamenti del ponte.

Il weekend della Liberazione è un’occasione imperdibile, rivolta a turisti e residenti, per visitare le collezioni e le due le mostre in corso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli al secondo piano del Museo e Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale allestita in Sala Causa. Nel weekend le sale del museo saranno allietate dalla musica al pianoforte del M° Rosario Ruggiero e dalle performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta). Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei consueti orari.

Vediamo gli appuntamenti nel dettaglio:

LABORATORIO DI DISEGNO

“Μεταφορά/Metafora. Ovvero l’arte in movimento”

A cura di Caroline Peyron

Sabato 22 aprile 2023 ORE 11.00 – 13.00 (I turno) oppure 15.00 – 17.00 (II turno)

Proseguono gli appuntamenti dentro e fuori al Museo e Real Bosco di Capodimonte con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Il laboratorio, alla sua XIII edizione, è promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets e si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato nel disegno. Gli incontri non hanno unicamente lo scopo di insegnare a disegnare, ma anche e soprattutto il fine di insegnare a guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e la sua struttura, fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci. Provare a sentire cosa accade tra l’occhio e la mano, aiutare a non scivolare sulle opere, offrire uno strumento capace di coinvolgere in prima persona i visitatori del museo.

Il laboratorio di quest’anno si ispira al concetto di Metafora, inteso nella sua etimologia greca come trasporto, trasferimento e applicato al mondo dell’arte che viaggia, si sposta, ritorna, contamina. Ma poi, nel significato che noi oggi attribuiamo alla parola, il giardino del Real Bosco diventa metafora del Paradiso terrestre: a maggio immersione nel mondo della natura per un laboratorio all’aperto all’ombra degli alberi secolari di Capodimonte.

I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un partecipante adulto.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a:

prenotazioni@amicidicapodimonte.org entro le ore 15:00 di venerdì 21 aprile 2023 precisando per ogni partecipante:

nome e cognome

numero di cellulare

La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i soci di Amici di Capodimonte).

BIBLIOAPE AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Sabato 22 aprile 2023 ore 10.00/14.00

Sabato 22 aprile 2023 sarà presente presso l’Emiciclo del Giardino tardo-barocco del Real Bosco di Capodimonte la BiblioApe di Lib(e)ri per Crescere, la simpatica biblioteca itinerante che porta i libri nelle strade e nelle piazze di tutta la città.

Lib(e)ri per Crescere, la biblioteca per bambini e famiglie nel cuore di Napoli, offre tanti laboratori e attività ai piccoli lettori con l’obiettivo di far riscoprire il piacere della lettura promuovendola in modo alternativo.

La BiblioApe incontra le famiglie e i bambini nei luoghi in cui vivono e trascorrono il tempo libero, tempo che diventa di qualità, si riempie di cultura, di fantasia e di creatività.

MOSTRA OLTRE CARAVAGGIO. UN NUOVO RACCONTO DELLA PITTURA A NAPOLI

secondo piano

Tutti i giorni, visite accompagnate alle ore 10, 12, 15 e 17.30

Martedì 25 aprile, aperto dalle ore 8.30 alle 19.30

La mostra Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli a cura di Stefano Causa, docente di Storia dell’arte moderna e contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e Patrizia Piscitello, responsabile Ufficio mostre e prestiti del Museo e Real Bosco di Capodimonte si sviluppa nelle 24 sale del secondo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Una mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, che si propone di rilanciare il dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio.

MOSTRA GLI SPAGNOLI A NAPOLI. IL RINASCIMENTO MERIDIONALE

Sala Causa

10.00 -17.30

La mostra Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale (fino al 25 giugno 2023, in sala Causa) è a cura del prof. Riccardo Naldi, docente di Storia dell’arte moderna all’Università L’Orientale di Napoli e del prof. Andrea Zezza, docente di Storia dell’arte moderna all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il progetto espositivo è stato realizzato in partenariato con il Museo Nacional del Prado, dove una prima versione della mostra è stata inaugurata, ottenendo un notevole successo di critica e di pubblico, il 18 ottobre 2022 con il titolo Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles al comienzos del Cinquecento.

Grazie a questa importante collaborazione, è ritornata a Napoli per la prima volta dopo 400 anni la Madonna del pesce eseguita da Raffaello. Il dipinto, destinato alla cappella della famiglia del Doce in San Domenico Maggiore a Napoli, divenne un punto di riferimento fondamentale per gli artisti attivi a Napoli durante il Cinquecento. Asportata dai governanti spagnoli e trasferita a Madrid intorno alla metà del Seicento. La mostra è dedicata a uno dei momenti più fecondi e meno conosciuti della civiltà artistica napoletana: il trentennio (1503-1532 circa).