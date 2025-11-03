4 novembre, Base Navale aperta al pubblico

- pubblicità -

Martedì 4 novembre, in occasione delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” la Marina Militare aprirà le proprie basi e unità navali alla popolazione civile, le iniziative saranno ad ingresso libero e gratuito.

Sarà possibile visitare la Base Navale di Napoli secondo gli orari di seguito riportati:

Dalle ore 09.00 alle ore 16.30

Verranno effettuate delle visite guidate nei luoghi più significativi della Base Navale tra cui:

Palazzina Comando

Bacino di Raddobbo Borbonico

Inoltre saranno allestiti stand informativi dedicati alle attività operative della Forza Armata, con la presenza di personale della Marina Militare disponibile a fornire informazioni sulle opportunità professionali e formative offerte.

L’iniziativa rientra tra le attività promosse dal Ministero della Difesa in occasione del 4 novembre, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Forze Armate e cittadini, valorizzando la memoria e la coesione nazionale.