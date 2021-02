44 Gatti, da lunedì 8 i nuovi episodi su Rai Yoyo.

44 Gatti, la serie animata targata Rainbow che ha conquistato le famiglie di tutto il mondo, torna in tv con nuove avventure! A partire da lunedì 8 febbraio, tutti i giorni su Rai Yoyo alle ore 19.10 (con replica alle 7.30 e 13.20 del giorno successivo), Lampo, Milady, Pilou e Polpetta saranno protagonisti di nuovi episodi: incontreranno nuovi amici, li sosterranno nelle difficoltà e affronteranno nuove divertenti sfide a colpi di musica.

Sempre dall’8 febbraio su Rai Yoyo andrà in onda “Miao Dance Lesson”: tanti contenuti video per ballare e cantare in famiglia insieme ai Buffycats sulle note delle canzoni più famose della serie 44 Gatti.

44 Gatti è la prima produzione prescolare di Rainbow – la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx – nata dall’estro creativo di Iginio Straffi (suo fondatore e presidente) in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano.

Serie di punta della tv per bambini, grazie alla sua altissima qualità e al mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica, 44 Gatti ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui il Miglior programma animato per bambini 2020 ai recenti Content Innovation Awards (iniziativa del magazine inglese TBI).

Il cartone made in Italy è diventato un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, è trasmesso su oltre 150 emittenti (TV e digitali) in più di 100 paesi in 20 lingue, con risultati di ascolto eccezionali.

La musica ha un ruolo centrale nella serie: sono infatti presenti moltissime canzoni originali del repertorio dello Zecchino D’Oro interpretate dal famosissimo Coro dell’Antoniano.

LA SERIE

44 Gatti vede protagonisti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, 4 gatti musicisti che osservano il mondo degli umani con un punto di vista unico e divertente, tra fantastiche avventure risolte a colpi di musica.

I quattro vivono e suonano nel garage della simpatica Nonna Pina, un’adorabile vecchietta che si prende cura di loro. E’ qui che hanno formato una band chiamata Buffycats e si incontrano con gli altri animali del vicinato. In ogni episodio vivranno divertenti avventure e affronteranno sfide impegnative, aiutando i tantissimi amici che chiederanno il loro aiuto per risolvere i piccoli grandi problemi di ogni giorno.

Regia: Iginio Straffi

Sceneggiatura: Fausto Vitaliano, Tatiana Santin, Marco Greganti, Luigi Casagrande, Joelle Sellner, Merril Hagan, Giorgio Salati

Direttori artistici: Mauro Angeloni, Paolo Maria Frattesi

Musiche originali: Marco Iardella

Produzione: Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna

Programmazione: Dall’8 febbraio tutti i giorni alle ore 19.10; dal 9 febbraio anche alle ore 7.30 e 13.20

Sito ufficiale: www.44cats.tv/it

Canale Youtube: www.youtube.com/c/44GattiIT