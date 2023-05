5 Fragments – 5 artisti per Arte Giovane 2023, FrameArsArtes mercoledì 24.

Mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 19:00 presso la galleria FrameArsArtes a Napoli, Corso Vittorio Emanuele 525, si inaugura la mostra 5 Fragments, 5 artisti per Arte Giovane: Emanuela Auricchio, Erica Bardi, Emilia De Simone, Matteo Magnoni, Paola Rossi.

Arte Giovane, progetto nato nel 2014, ha l’obiettivo di favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani nella realtà sociale, sensibilizzare i cittadini e i giovani in particolare alla contemporaneità ed alla sua arte, portare a conoscenza di un pubblico attento e interessato la “giovane arte” nelle sue diverse modalità di espressione: arte digitale, videoarte, pittura, scultura, fotografia, installazioni.

Frame con Arte Giovane ogni anno offre ai giovani artisti la possibilità di esporre i propri lavori, di farsi conoscere, di poter credere nella propria arte. Vietato calpestare i sogni è lo slogan di Arte Giovane.

Nella mostra 5 Fragments sono presenti opere di pittura, fotografia e video in una interessante commistione di linguaggi artistici. L’ordine e il disordine, l’interrelazione, la comunicazione, l’intimità, la memoria, la profondità, il contatto e la distanza sono i temi centrali della loro ricerca, declinati secondo le sensibilità individuali di ciascuno dei cinque artisti ospiti della collettiva.

Gli artisti:

Emanuela Auricchio – Napoli, 1998 – laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli nel 2021. È pittrice e street artist, si forma prima presso la bottega della pittrice Francesca Strino, poi all’Academia de Bellas Artes di Granada. Dall’interesse di un’arte condivisa nasce il progetto di street art cassandra.parla, volti dipinti che diventano manifesti che lanciano messaggi sociali. Nel 2022 la sua prima personale Striature.

Erica Bardi – Napoli, 1998 – laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, studia al Cfp Bauer di Milano. La sua ricerca abbraccia una componente intima e autobiografica, lavorando in una dimensione astratta e irreale. Ha esposto con l’associazione Centrale Fotografia – Pesaro (2021), al Padiglione d’Arte Giovane Inverart – Inveruno (2022), presso la galleria Still Fotografia – Milano (2023) e il Liquida Photofestival – Torino (2023).

Emilia De Simone – Napoli, 1998 – laurea in Psicologia Clinica. Fin da piccola coltiva la passione per la fotografia. Si nutre di suggestioni provenienti dagli studi in psicologia, commistione che ha trovato forma in progetti come Les gens de Paris (et d’ailleurs) – Lanificio 25, luglio 2021 – o Emergere – libere associazioni – Fondazione Quartieri Spagnoli, giugno 2022. Sarà la fotografa di scena, a maggio, nella rassegna di spettacoli Racconti per Ricominciare.

Matteo Magnoni – Napoli, 2000 – frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Scoprendo e alimentando la passione per il mondo della fotografia e del cinema, da oltre sei anni scatta in digitale e analogico, passando per la camera oscura ad arrivare al mondo dell’audiovisivo, tra gli acidi per lo sviluppo e qualche cassetta VHS. La ricerca e la sperimentazione sono i punti saldi dei suoi lavori.

Paola Rossi – Napoli, 1996 – laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli nel 2019. Il suo percorso di ricerca artistica inizia con l’arte relazionale e utilizza per lo più installazioni e fotografie come medium espressivi. Con i suoi lavori, partecipa alle mostre in collettiva Portarti (2017), Four (2018), From Naples (2019) e alla performance Poema dell’acqua alla Galleria Principe di Napoli (2017) e a Villaricca (2019).

I giovani artisti saranno sempre presenti in galleria.

Sarà piacevole parlare con loro di arte e di progetti.

Vi aspettiamo.

5 FRAGMENTS – 5 artisti per Arte Giovane 2023

24 – 31 maggio 2023

FRAMEARSARTES – Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 525

Orari: gli artisti riceveranno su appuntamento

Riferimenti: www.framearsartes.it – framearsartes@libero.it – paolapozziarch@gmail.com